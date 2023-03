Swiatek supera Raducanu e avança em Indian Wells; Alcaraz encara Aliassime

Número 1 do mundo e defensora do título do Masters 1000 de Indian Wells, Iga Swiatek alcançou as quartas de final do torneio ao bater a britânica Emma Raducanu por 2 sets a 0, em uma atuação dominante com parciais de 6/3 e 6/1. A adversária da polonesa na próxima fase será a romena Sorana Cirstea, que venceu a francesa Caroline Garcia, quinta colocada do ranking da WTA, para passar das oitavas de final.

Responsável por eliminar a brasileira Beatriz Haddad Maia na fase anterior, a jovem Raducanu, ex-top 10 e atual 77ª do ranking, até conseguiu equilibrar o jogo diante de Swiatek, com uma defesa muito boa pelos cantos. Ela acabou se desestabilizando, contudo, quando após cometer uma dupla falta, no momento em que perdia por 3 a 2 e deu a oportunidade para a polonesa conseguir a primeira quebra do duelo.

A partir daí, a número 1 do mundo dominou os games seguintes, perdeu apenas um e fechou a primeira parcial em 6/3. No segundo set, a britânica venceu apenas um game, o primeiro. Depois, sofreu um empate e travou um longo terceiro game até ter o serviço quebrado. Swiatek passou a controlar a partida novamente, impôs mais duas quebras e conquistou a parcial de 6/1 sem maiores dificuldades.

“Eu sabia que não poderia me apressar e não poderia ser tão paciente, então apenas me mantive sólida e queria escolher as direções certas. Era mais sobre isso, não sobre colocar velocidade ou forçar tudo para ter um winner”, comentou a polonesa depois da vitória.

ALCARAZ ENCARA AUGER-ALIASSIME

Na disputa masculina de Indian Wells, o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo e cabeça de chave número do torneio na ausência de Novak Djokovic, também avançou às quartas de final. Seu adversário nas oitavas de final, o britânico Jack Draper, desistiu da partida por dores abdominais, no momento em que perdia o segundo set por 2 a 0, após derrota por 6 a 2 na primeira parcial.

O adversário do fenômeno de 19 anos, que tenta voltar ao primeiro posto do ranking da ATP, será o canadense Félix Auger-Aliassime, número 10 do mundo, que fez um jogo emocionante contra o americano Tommy Paul. Salvou seis match points para bater o adversário por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (6). Em outro jogo das oitavas de final, o italiano Jannik Sinner bateu o suíço Stan Wawrinka por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, e enfrentará o americano Taylor Fritz nas quartas.N