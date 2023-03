Bruno Tabata deve ser confirmado entre os 11 escalados para o jogo das semifinais entre Palmeiras e Ituano, neste domingo, no Allianz Parque. Caso seja oficializado, será o único em campo com conhecimento sobre o rival, pois atuou em Itu na primeira fase do Paulistão. O meia anotou um gol de pênalti na vitória por 3 a 1 em dia com os titulares poupados para a final da Supercopa do Brasil diante do Flamengo. Após aquela experiência, o jogador prega cautela ao time e prevê vida dura mesmo atuando em casa.

Tabata foi a novidade diante do São Bernardo, nas quartas de final, e se destacou, dando a assistência para o gol da vitória, anotado por Rony. Arrancou elogios de Abel Ferreira e vem trabalhando entre os titulares, na vaga de Endrick, justamente a quem substituiu diante do time do ABC.

“Acabamos de enfrentar o Ituano neste ano, foi um jogo difícil e pude marcar um gol. É uma equipe complicada, jogamos na ocasião fora e agora, dentro da nossa casa, com o nosso torcedor, a gente tem tudo para fazer um belíssimo jogo”, afirmou o meia, antes de fazer um alerta. “Não é porque eles tiveram uma classificação difícil que vamos esperar um jogo fácil. Aqui no Palmeiras todo mundo tem os pés no chão e muita humildade. Mas vamos dar o nosso melhor, como sempre, e buscar a classificação para a final.”

O jogador ainda celebrou o rendimento de alto nível apresentado na semana cheia de preparação para a semifinal. Finalista nas três últimas edições, o Palmeiras tenta chegar à quarta final consecutiva.

“Semana boa de trabalho, mais uma semana cheia, é importante. O Paulista vinha com uma sequência grande de jogos e complica para treinar e adquirir entrosamento. Foi mais uma semana para afinarmos tudo certinho e para fazermos mais um grande jogo e sairmos com a classificação”, disse. “E confiança no futebol é tudo, todo jogador com confiança rende mais, arrisca mais. Acredito que nossa equipe fez um grande jogo contra o São Bernardo e temos tudo para manter isso contra o Ituano”, projetou.

Aproveitou, ainda, para celebrar o entrosamento com os titulares. “A semana cheia cria um entrosamento natural com jogadores que não estavam tão acostumados a jogar junto. A gente pôde fazer boas combinações com (Marcos) Rocha, (Gabriel) Menino e Zé (Rafael). Tentamos também afinar mais ainda porque não é só importante o momento de estar com a bola, mas também os movimentos sem ela”, avaliou Tabata. “Nossa equipe tem esses movimentos muito bem feitos há anos, desde quando o Abel chegou. É tentar entender ao máximo a dinâmica da equipe para poder crescer junto na temporada.”

Contra o Ituano neste domingo, o Palmeiras defenderá uma invencibilidade de 21 partidas no Allianz Parque, com 17 vitórias e somente quatro igualdades. Delas, 17 são disputando o Paulistão, com 14 triunfos e três empates.