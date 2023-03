O técnico Abel Ferreira ganhou um problema para a decisão do Campeonato Paulista. Bruno Tabata passou por exames de imagens nesta segunda-feira e teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda que o tirou de campo no início do duelo com o Ituano, em jogo que garantiu o Palmeiras na final da competição.

Assim que deixou o gramado, Tabata já iniciou tratamento com gelo e agora vai ficar entregue aos cuidados do departamento médico do clube a fim de tratar da sua recuperação.

O atleta vinha ganhando espaço no time titular nas últimas partidas sob o comando de Abel. Ele foi a principal novidade palmeirense no confronto pelas quartas de final diante do São Bernardo. O treinador agora vai estudar as opções que têm no grupo para suprir esse possível desfalque.

A favor do jogador está o intervalo de 13 dias até o próximo jogo. Mesmo assim, o clube não quis estipular uma data para o seu retorno. Na partida com o Ituano, Breno Lopes foi o escolhido para ocupar a sua vaga.

A pequena pausa no calendário vai servir para o comandante português corrigir algumas falhas no sistema tático visando a disputa de mais um título. Essa tarefa, no entanto, vai ser dificultada por causa dos amistosos que vão ocorrer no exterior. Weverton, Rony e Raphael Veiga foram convocados pelo técnico Ramón Menezes para defender a seleção brasileira. Além do trio, o treinador português também não terá Gustavo Gómez, requisitado pelo Paraguai, e ainda Piquerez convocado pelo Uruguai.