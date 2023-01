Taison não é mais jogador do Internacional. Neste sábado, 7, o clube gaúcho anunciou a rescisão de contrato amigável com o atleta por meio de suas redes sociais. O atacante tinha vínculo com o time até abril. “Muito obrigado, Taison!”, afirma a nota, que cita uma proposta do exterior como motivo da rescisão.

“Atleta multicampeão, Taison fez sua segunda passagem com a camisa vermelha e completou 200 jogos na última partida do ano passado. Além dos 44 gols e 23 assistências, o atleta estará para sempre na história do Clube pela contribuição e identificação com o Colorado”, diz o clube.

Revelado pelo clube, Taison retornou ao Internacional em 2021 como uma das grandes contratações da equipe. O desempenho dele em campo, no entanto, não correspondeu à expectativa criada por sua volta e o jogador sofreu com lesões ao longo de sua passagem. Com a chegada de Mano Menezes, o meia-atacante perdeu espaço na equipe principal e não atuou em quase metade dos jogos da última temporada.