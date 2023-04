O Brasil já tem sua primeira surfista garantida nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Tatiana Weston-Webb conquistou sua vaga matematicamente, segundo confirmou nesta terça-feira a Associação Internacional de Surfe (ISA). Com o anúncio, o Brasil já soma 20 atletas garantidos na Olimpíada do próximo ano.

A vaga foi oficializada apenas nesta terça, mas já era esperada desde o início da temporada, quando Tatiana se destacou nas primeiras etapas da temporada do Circuito Mundial de Surfe. Atual quinta colocada do ranking, a brasileira ficou com uma das oito vagas olímpicas que são obtidas pela classificação geral do Circuito.

Tatiana assegurou a vaga com certa facilidade porque o campeonato conta com apenas 18 surfistas no momento. Elas são de seis nacionalidades diferentes. E, pelos critérios de classificação olímpica, são permitidas apenas duas surfistas por país. De forma matemática, Tatiana não perderia a vaga.

Por estes critérios, também se garantiram em Paris-2024 a costa-riquenha Brisa Hennessy, a portuguesa Teresa Bonvalot e a francesa Johanne Defay. Pelas redes sociais, a brasileira comemorou a vaga de forma discreta, republicando o vídeo do Comitê Organizador de Paris-2024, mencionando seu nome entre as classificadas.

Aos 26 anos, Tatiana vai disputar a Olimpíada pela segunda vez. A primeira foi em Tóquio, em 2021, justamente quando o surfe entrou no programa olímpico oficial. Na capital japonesa, ela foi eliminada na fase de oitavas de final.

Em 2024, o surfe será disputado nas ondas de Teahupo’o, no Taiti, país que integra a chamada Polinésia Francesa, quase 16 mil quilômetros da capital francesa.

OUTROS CLASSIFICADOS

O Brasil soma agora 20 atletas classificados para Paris-2024, sendo 19 mulheres. O grupo inclui a seleção feminina de futebol e o atirador Philipe Chateaubrian, que obteve a classificação na pistola de ar 10m ao se sagrar campeão do Campeonato das Américas, em Lima, no Peru, em março.

A vaga de Chateaubrian, no entanto, pertence ao País e não ao atleta. Ele precisará, portanto, se manter em alto nível até às vésperas da Olimpíada para sacramentar a vaga.