Após pontuações de pouca expressão nas partidas contra New York Knicks e Philadelphia 76ers, Jayson Tatum elevou o nível na noite de quarta-feira e anotou 41 pontos para ajudar o Boston Celtics a vencer o Cleveland Cavaliers por 117 a 113 no TD Garden. Além disso, saiu de quadro como autor de um “double-double”, pois teve 11 rebotes na partida. Também deu oito assistências.

“Eu acho que nunca dei um tempo para pensar sobre onde eu estou ou sobre as coisas que eu conquistei”, afirmou o ala, que faz aniversário nesta sexta-feira. “O tempo voa, já estou na minha sexta temporada, perto de fazer 25 anos. Então, eu estou apenas tentando aproveitar o momento e permanecer no presente”, concluiu.

A atuação de Tatum foi essencial para os Celtics não sucumbirem diante dos Cavaliers, que contaram com a ótima atuação de Donovan Mitchell, autor de 44 pontos. Apesar da derrota, Mitchell teve uma apresentação com doses de heroísmo, pois continuou jogando mesmo com dores na virilha. “Em momentos como esse, você joga na base da adrenalina”, comentou após o jogo.

O resultado manteve o Cleveland Cavaliers na quarta posição da Conferência Leste e o Boston Celtics na vice-liderança. Até terça-feira, quando perdeu para o Brooklyn Nets, a franquia de Massachusetts era líder, mas perdeu o posto para o Milwaukee Bucks, que vive uma fase arrasadora e alcançou a 16ª vitória seguida nesta quarta-feira.

Os Bucks venceram o Orlando Magic por 139 a 117 em uma noite na qual abusou das bolas de três. Foram 26 acertos de longa distância ao longo da partida. “É parte do nosso jogo, mas não é nosso único jogo”, afirmou o astro Giannis Antetokounmpo, cestinha do duelo, com 31 pontos. “Não podemos nos apaixonar e depender de cestas de três pontos. Quando entra, é um bônus, é algo a mais”, completou.

DURANT VENCE NA ESTREIA PELO SUNS

A noite também foi de estreia na NBA. Kevin Durant, que deixou os Nets no mês passado, fez seu primeiro jogo pelo Phoenix Suns e anotou 23 pontos durante a vitória por 105 a 91 sobre o Charlotte Hornets. “Eu me senti muito bem”, afirmou Durant. “Todo mundo aqui estava tentando me deixar o mais confortável possível. Eu tenho que continuar indo”.

O grande astro da partida, contudo, não foi o MVP da temporada 2013/2014, mas Devin Booker, autor de 37 pontos. DeAndre Ayton, com 16 pontos e 16 rebotes, e Chris Paul, responsável por 11 assistências, também foram importantes. O Suns estão em quarto lugar no Oeste, enquanto os Hornets ocupam a 114ª posição do Leste.

MAIS JOGOS

Muitos jogadores tiveram pontuações perto ou acima da casa dos 40 durante a bateria de jogos de quarta-feira. Demian Lillard, que fez história nesta semana ao anotar 71 pontos contra o Houston Rockets , teve mais uma boa atuação e anotou 41, mas não evitou a derrota por 121 a 110 sofrida pelo Portland Trail Blazers diante do New Orleans Pelicans, que teve 40 pontos marcados por Brandon Ingram.

Em duelo nova-iorquino, os New York Knicks tiveram a contribuição de 39 pontos de Jalen Brunson para construir uma ampla vantagem de 142 a 118 sobre o Brooklyn Nets. Em Detroit, quem brilhou foi Zach Lavine, responsável por 41 pontos no triunfo por 117 a do Chicago Bulls sobre os Pistons.

A noite repleta de partidas ainda teve vitória por 113 a 99 do Memphis Grizzlies, vice-líder do Oeste, diante do Houston Rockets. Vítima anterior dos Grizzlies, o inconstante Los Angeles Lakers, sem o lesionado LeBron James, também foi para a quadra e venceu o Oklahoma City Thunder por 123 a 117.

Confira os resultados da NBA desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 91 x 105 Phoenix Suns

Detroit Pistons 115 x 117 Chicago Bulls

Boston Celtics 117 x 113 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 96 x 119 Philadelphia 76ers

New York Knicks 142 x 118 Brooklyn Nets

Houston Rockets 99 x 113 Memphis Grizzlies

Milwaukee Bucks 139 x 117 Orlando Magic

Oklahoma City Thunder 117 x 123 Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers 110 x 121 New Orleans Pelicans

Confira os jogos da NBA desta quinta-feira:

Washington Wizards x Toronto Raptors

Dallas Mavericks x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Indiana Pacers

Golden State Warriors x LA Clippers