O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, não poupou elogios ao atacante Erling Haaland, do rival Manchester City, nesta terça-feira, véspera da partida considerada a “final” do Campeonato Inglês, na casa do adversário. Arteta afirmou que o jogador é incomparável no momento atual da temporada europeia.

“Quando você olha os números, não há comparação com nenhum outro jogador. Ele consegue produzir tanto porque o time está na configuração certa para ele (brilhar)”, disse Arteta, em elogios também ao técnico Pep Guardiola, com quem trabalhou justamente no City entre 2016 e 2019.

Os números a que Arteta se refere são expressivos tanto no Inglês quanto na Liga dos Campeões. Ele é o artilheiro das duas competições. No torneio nacional, são 32 gols. Na competição europeia, são 12 gols em oito jogos. No total, são 48 gols em 42 partidas nesta temporada.

Diante deste desafio, Arteta aposta em seu elenco e também na mentalidade da equipe, principalmente após um duro empate em 3 a 3 com o Southampton, no fim de semana – o time londrino chegou a estar perdendo por 3 a 1 e ainda teve oportunidades para virar o marcador nos acréscimos.

“A mentalidade exerce um grande papel. Obviamente, nossa crença está lá. Quando eu vejo como treinamos, como eles reagem depois de um resultado como esse, o humor no vestiário, a forma como eles defendem um ao outro em cada momento. Nós realmente queremos isso”, declarou.

Arteta garantiu que a confiança do grupo poderá ser vista em campo nesta quarta. “Vamos mostrar isso novamente na noite de amanhã, mas teremos que entregar no momento certo, a melhor performance e terá que ser perfeita porque é isso que demandam estes últimos passos (do campeonato). Teremos que ser absolutamente perfeitos em cada lance”, projetou.

O Arsenal é o atual líder do Inglês, com 75 pontos, cinco a mais que o City. A equipe de Manchester, contudo, tem dois jogos a menos na tabela. Na prática, o City depende apenas de si mesmo para faturar o título.