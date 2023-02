Julian Nagelsmann revelou nesta segunda-feira que o grande sonho de sua carreira é conquistar uma Liga dos Campeões. O comandante do Bayern de Munique faz grande trabalho na competição, com 100% de aproveitamento, mas revelou que precisa neutralizar Messi, Mbappé e Neymar no Parque dos Príncipes se quiser avançar às quartas de final. O técnico alemão ‘escalou’ o trio de estrelas e pregou enorme respeito no duelo fora de casa.

O Bayern de Munique foi arrasador em seus embates como visitante na atual edição, com 2 a 0 na Inter de Milão, 4 a 2 no Viktoria Polzen e 3 a 0 no Barcelona. Agora, nos mata-matas, Nagelsmann vê maiores dificuldades, mas garante que o Bayern está preparado.

“Temos de evitar que a bola chegue a Messi, Neymar e Mbappé. Mas não é só sobre eles, o Paris Saint-Germain também tem laterais rápidos e outros jogadores talentosos”, avaliou Nagelsmann, sem ver um favorito no confronto das oitavas de final

“Vamos tentar ser corajosos. A Liga dos Campeões tem grande importância para o PSG, mas é uma partida de igual para igual, as possibilidades são de 50% para cada e queremos abrir caminho para a segunda mão (jogo de volta). Vamos tentar fazer um bom jogo fora de casa”, afirmou. “A Liga dos Campeões traz mais motivações e treinamos muito bem”, disse. “Estou muito certo de que faremos um jogo de alto nível e espero que consigamos um bom resultado.”

Questionado sobre suas metas na carreira, Nagelsmann não escondeu que a prioridade a ganhar a Liga dos Campeões. “Gostaria de seguir em frente na Liga dos Campeões, por isso é um jogo muito importante para mim pessoalmente, sem dúvida. É um sonho pessoal ganhá-la antes do fim da carreira.”

O técnico aproveitou para ressaltar a reação do time. Após três empates seguidos no Campeonato Alemão, o Bayern ganhou seus últimos três jogos. Alegrando o treinador. “Tivemos bons resultados ultimamente. No Alemão, estamos de volta aos trilhos. Também estivemos estáveis na Copa (da Alemanha).”J