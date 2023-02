Quatro vitórias nos últimos cincos jogos, liderança do Campeonato Carioca e com uma defesa que passou em branco em cinco dos seis compromissos realizados na temporada 2023. Após a vitória deste sábado, sobre o Bangu por 2 a 0, o técnico português Luís Castro falou sobre o trabalho que vem sendo feito no clube.

“São sinais de que a equipe está em um caminho de trabalho interessante. O Objetivo fundamental é fazer com que o time esteja sempre em evolução e o Botafogo vem provando isso dentro de campo”, afirmou o treinador.

O sistema defensivo foi exaltado pelo treinador para mostrar a consistência da equipe e também a competitividade demonstrada ainda no início dos treinamentos. “A nossa equipe não tem sofrido gols e isso dá uma estabilidade. Sabemos como o futebol perigoso e como as coisas mudam rápido. Temos consciência de que estamos fazendo um percurso para elevarmos ainda mais o nosso nível.”

Longe de ser considerado favorito ao título estadual, o time vem dando mostras de um futebol mais maduro. Nas últimas cinco rodadas, foram quatro vitórias e um empate. O reflexo dessa arrancada é o topo da classificação com 16 pontos.

“Temos uma ideia de jogo que nos diz como queremos atacar e defender. Os jogadores têm um bom entendimento disso e a entrega em campo é muito grande. O treinador tem que entender porque as coisas estão acontecendo e estou muito satisfeito com os meus o que meus atletas têm apresentado”, afirmou Luís Castro.