O técnico Christophe Galtier, do Paris Saint-Germain, revelou nesta sexta-feira que conversou com Neymar sobre a participação do jogador em um torneio de pôquer um dia após o time parisiense ser derrotado pelo Bayern de Munique, em casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O treinador saiu em defesa do brasileiro pelas críticas recebidas pela imprensa francesa.

“Eu falei com o Neymar, disse o que eu pensava. Ele tem o direito de, na sua folga, no seu dia de descanso, jogar pôquer, ele tem esse direito. Eu disse o que pensava sobre a foto, e isso vai ficar entre eu e ele”, disse Galtier, em entrevista coletiva.

Na quarta-feira, Neymar participou de dois torneios de pôquer em Paris. Em um deles, apostou 10,2 mil euros (cerca de R$ 56 mil) e avançou de fase na disputa. O atacante é um dos garotos-propaganda da PokerStars, plataforma de pôquer online, mas também um participante do jogo de azar. Amigos do brasileiro compartilharam fotos com o jogador horas depois em um restaurante de fast food.

Galtier também descartou relacionar o que Neymar fez na folga com o discurso de Kylian Mbappé após a derrota do PSG. O atacante francês pediu atenção aos companheiros com alimentação e descanso para que estejam bem na sequência da temporada. Segundo a imprensa francesa, os dois atletas não têm bom relacionamento nos bastidores do clube desde a temporada europeia passada.

“Mbappé falou (no vestiário) com maturidade e determinação, para todos seguirem focados, e fiquei feliz pelo o que ele disse. Não vou fazer conexões entre o que ele disse e a foto de Neymar”, comentou o treinador.

Nas redes sociais, Neymar publicou uma foto numa lanchonete, após participar do torneio de pôquer. Na imagem, acrescentou emojis de sanduíche, o que foi o suficiente para a imprensa francesa fazer a interpretação de que haveria uma provocação a Mbappé naquela imagem.

“URINA SOBRE O CLUBE”

Crítico de Neymar há algumas temporadas, o ex-jogador do PSG e comentarista Jérôme Rothen atacou o brasileiro pela presença no torneio de pôquer depois da derrota para o Bayern. As declarações ocorreram no programa RMC Sport, da TV francesa.

“Não é a primeira vez que ele urina sobre o clube, jogadores, dirigentes, seu treinador, corpo médico, mas sobretudo os fãs do PSG. Isso me entristece. Ele não quer entender as coisas. Pode criticá-lo ou dizer que está mal, mas ele não quer escutar nada”, disse o ex-jogador.

O PSG lidera o Campeonato Francês, com 54 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Olympique de Marselha. No domingo, a equipe parisiense encara o Lille, que está em quinto na tabela de classificação, com 41 pontos.