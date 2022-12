Matheus Cunha comemora gol pela seleção brasileira (Crédito: Divulgação/CBF/Lucas Figueiredo)

O atacante Matheus Cunha viu o sonho de disputar a Copa do Mundo do Catar ruir ao parar na reserva do Atlético de Madrid. Tite optou por convocar Pedro. Preterido por Diego Simeone na Espanha, a quem não poupou críticas, o jogador acertou sua transferência para o Wolverhampton, da Inglaterra, no qual chega bastante elogiado pelo técnico Julen Lopetegui, que ‘oficializou’ sua contratação nesta sexta-feira.

“Agora está certo, ele será nosso jogador”, afirmou Lopetegui. “Um contrato muito bom e tenho certeza que o Cunha pode se sair muito bem no presente e no futuro do Wolverhampton. Ele é perfeito para o Campeonato Inglês”, disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira antes de visita ao Everton, na segunda-feira.

O brasileiro já foi aprovado nos exames médicos, mas só entrará em campo após a virada do ano. “Tenho de falar dele porque é claro que estará conosco, mas isso acontecerá assim que abrir o mercado de transferências”, afirmou o técnico. As novas inscrições começam no dia 1º de janeiro. “Conheço o Matheus Cunha, ele é um bom jogador, um atacante muito completo. Ele tem boas condições e habilidades, não só tecnicamente, mas fisicamente”, elogiou.

Lopetegui não esconde que o futebol inglês está acima do espanhol atualmente na força e equilíbrio, mas não tem dúvidas que pedir a contratação de Matheus Cunha foi correta. “Acho que ele tem perfil para jogar aqui por muitos anos e desenvolver suas habilidades.”

AGRADECIMENTO E CUTUCADA

Matheus Cunha se despediu do Atlético de Madrid nas redes sociais. E aproveitou para dar uma provocada em Simeone, que acabou deixando-o encostado no clube. “Tem aqueles que mandam porque em algum momento eles foram importantes, eles têm suas hierarquias e tomam decisões, e aí você também tem que fazer as suas”, disparou, o brasileiro.

Não escondeu, contudo, seu amor pelo clube colchonero. “Sobre amar e se sentir amado. Coisas assim nunca mudam. Sentir-se identificado com algo, importante, sentir afeto e parte de uma família, é diferente. A você Atlético, obrigado de coração. Tens jogadores fantásticos como atletas e pessoas. Você tem fãs que o fazem se sentir em casa mesmo do outro lado do mundo. Mil graças.”