O técnico interino do Guarani, Moisés Moura, falou pela primeira vez após a goleada sobre a Inter de Limeira pelo placar de 5 a 0, no último sábado (25), pela 11ª rodada do Paulistão. O jovem comandante, que assumiu a equipe após a demissão de Mozart Santos, falou sobre o desempenho do time na partida que valeu a permanência do clube na elite do futebol paulista em 2024.

Moisés destacou a importância de manter a calma em momentos de dificuldade e o alívio que o bom desempenho e o resultado trouxeram para o grupo. “São momentos que exigem de nós muita tranquilidade. Tudo ocorreu da forma que planejamos e parabéns aos atletas que conseguiram desempenhar da melhor forma aquilo que planejamos durante a semana.

O técnico interino se diz bem tranquilo em relação a sua permanência no cargo de técnico. Para ele, o momento é de pensar jogo a jogo, sem criar nenhuma expectativa sobre sua efetivação como treinador. “Vou manter os pés no chão em relação a minha permanência como treinador. Rodei os quatro cantos do mundo realizando esta função, mas fui designado a terminar o Paulistão e é isso em que estou focado neste momento.”

Nesta segunda-feira, o Guarani enfim anunciou oficializou a chegada do atacante Bruno Mendes, duas semanas após o acerto. Ele chega por empréstimo do Deportivo Maldonado do Uruguai, até o final da temporada. Estava atuando no Cerezo Osaka, do Japão.

Formado no próprio clube, ele tem 28 anos, tendo marcado 24 gols em 75 jogos pelo Guarani, onde sagrou-se vice-campeão do Campeonato Paulista em 2012. Além disso, teve boas passagens pelo Athletico-PR e pelo Botafogo.

O Guarani está eliminado da disputa por vaga nas quartas de final do Paulistão. Só tem 13 pontos e ocupa a lanterna do Grupo B, onde São Paulo e Água Santa já estão classificados, com 20 pontos cada.

A sua despedida na fase de classificação vai acontecer contra o Palmeiras, no domingo às 16h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas pela última rodada da fase de classificação.