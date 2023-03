Pixabay

Ao que tudo indica, 2023 deverá ser um dos anos com maior equilíbrio no futebol brasileiro – pelo menos nos tempos recentes. Diversos clubes fizeram contratações importantes – ou mantiveram as principais peças do elenco – e estão se posicionando como fortes candidatos a títulos expressivos nesta temporada.

Palmeiras e Flamengo vêm dominando o futebol brasileiro nos últimos anos. No entanto, o início desta temporada mostra que as coisas podem ser diferentes agora. O Rubro-Negro carioca começou 2023 de forma negativa e deixou escapar os quatro títulos que disputou até aqui. A equipe perdeu as finais da Supercopa (para o Palmeiras), da Recopa (para o Independiente del Valle), da Taça Guanabara (para o Fluminense) e foi eliminada na semifinal do Mundial de Clubes (pelo Al-Hilal).

Dessa forma, outros times vão se sentindo confortáveis para sonhar com voos mais altos neste ano. E muitos deles fizeram contratações importantes. Nesse quesito, Grêmio e Fluminense foram os mais destacados. Os dois Tricolores trouxeram, respectivamente, o atacante Luis Suárez e o lateral-esquerdo Marcelo, ídolo do Real Madrid.

Mas o Internacional, vice-campeão brasileiro no ano passado, também anunciou reforços interessantes. Com isso, fortaleceu ainda mais o elenco que já havia terminado a temporada passada em alta. O mesmo aconteceu com o Atlético Mineiro, que possui o terceiro elenco mais valioso do país e também foi ao mercado para fazer contratações pontuais para a temporada 2023.

Outro time que é um forte candidato a títulos expressivos neste ano é o Athletico Paranaense. Em 2022, o Furacão fez uma incrível campanha na Libertadores, tendo ficado com o vice-campeonato. Para chegar à decisão, a equipe de Curitiba eliminou gigantes como o Estudiantes de La Plata e o Palmeiras. Na final, perdeu para o Flamengo em condições atípicas. Isso porque a equipe comandada por Luiz Felipe Scolari ficou com um a menos ainda no primeiro tempo, quando o jogo estava 0 a 0.

Mas ainda há outros clubes que podem complicar a vida dos adversários em 2023. Corinthians e Botafogo, por exemplo, contam com bons jogadores em seus elencos e, principalmente em competições de mata-mata, podem encarar qualquer adversário.

Com tudo isso, o futebol brasileiro deverá brindar os torcedores com um dos melhores anos dos últimos tempos. Vários clubes surgem com chances de brigar por títulos – dessa forma, não deverá faltar intensidade nem emoção para os amantes do esporte mais popular do mundo.