Andrey Golubev mal chegou ao Brasil para a disputa do Rio Open e já causou muita polêmica. O tenista do Casaquistão, que disputa a chave de duplas da competição a partir deste sábado, usou as redes sociais para reclamar da exigência de máscara e do comprovante de vacina contra a covid-19 para entrar no País. Mais tarde, também pelas redes, criticou o fato do hotel estar perto da favela da Rocinha.

“Bem vindo ao Brasil, esse país que durante a pandemia estava livre, mas que exige máscara dentro do aeroporto e comprovante de vacinação para entrar”, disse o tenista, em seu perfil no Instagram, logo após desembarcar no Rio de Janeiro.

Golubev é o atual número 42 do mundo nas duplas, forma parceria com o compatriota Aleksandr Nedovyesov e enfrentará a dupla brasileira formada por João Fonseca e Mateus Alves, pela primeira rodada do qualifying das duplas.

Mais tarde, já hospedado no hotel para a competição, Golubev voltou a usar as redes sociais para criticar a cidade do Rio de Janeiro. O tenista filmou a fachada do seu quarto, que dá para a praia e levou a câmera do celular para o lado mostrando a favela da Rocinha. “Chegando no quarto você pensa em ter uma vista incrível, mas do outro lado…”, ironizou o atleta.

Após a repercussão negativa sobre sua postura, Golubev voltou a usar as redes sociais para se explicar. De acordo com o atleta, a fala se referia a presença do Cristo Redentor, que fica atrás da favela da Rocinha, e faz com que a visão seja “imbatível”.