Os testes de pré-temporada da Fórmula 1, realizados no Circuito Internacional do Bahrein, terminaram neste sábado, com Sergio Pérez como dono do melhor tempo. Durante a segunda sessão do dia, o mexicano da Red Bull superou a volta de 1min31s024 estabelecida por Leclerc como referência na sessão da manhã ao anotar 1min30s305.

“Acho que entendemos bem o nosso carro. Fizemos muitas análises de configuração e pneus, então acho que fizemos o máximo que pudemos. Concluímos nossos programas todos os dias, então satisfeito com isso”, comentou o piloto da Red Bull ao fim dos treinos.

O tempo de Pérez foi mais baixo que o anotado por Leclerc no mesmo circuito, durante os treinos classificatórios do GP do Bahrein do ano passado. Na ocasião, o monegasco teve 1min30s558 como melhor tempo para largar em primeiro na prova que terminaria em dobradinha ferrarista – Leclerc em primeiro e Sainz em segundo.

Nos testes deste sábado, Leclerc ficou em quarto lugar, com 1min31s024, loco acima de Sainz, quinto. A segunda posição ficou com Lewis Hamilton, aliviado ao constatar uma evolução considerável em sua Mercedes, após desempenho ruim nos treinos de sexta, quando teve o 15º tempo. Seu companheiro de equipe, George Russel, foi o oitavo.

O terceiro melhor tempo do sábado foi do finlandês Valtteri Bottas, da Alfa Romeo, que tem apresentado bom desempenho nos testes. Na sexta-feira. Guanyu Zhou foi mais veloz. Neste sábado, ele não foi para a pista, por isso apenas Bottas representou a Alfa Romeo. O mesmo ocorreu com o campeão Max Verstappen, dono do segundo tempo no sábado e que deixou a Red Bull nas mãos de Pérez durante as duas sessões finais dos testes.

DRUGOVICH

Já a Aston Martin, que chegou a ter Fernando Alonso com o segundo melhor tempo na quinta-feira, ficou no meio da tabela. Alonso ficou em nono e o brasileiro Felipe Drugovich terminou em décimo. Drugovich correu apenas na sessão da manhã, na qual foi o terceiro piloto mais veloz, mas caiu de posições após a realização da segunda sessão.

Reserva da Aston Martin, Drugovich teve a oportunidade de participar dos testes porque Lance Stroll, titular ao lado de Alonso, sofreu um acidente de bicicleta e lesionou os pulsos. A equipe britânica tem evitado dar detalhes sobre a lesão do canadense. De qualquer forma, o cenário abriu a possibilidade de que o brasileiro corra no GP inaugural da temporada, no Bahrein, daqui a uma semana.