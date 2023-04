Thiago Camilo, da Ipiranga Racing, foi o vencedor da corrida 2 da primeira etapa da Stock Car 2023. Ele aproveitou a largada em quinto e assumiu a ponta até o final. Com a vitória, Camilo se tornou o piloto com mais vitórias entre os integrantes do grid, com 38.

A corrida foi marcada por uma boa disputa entre Ricardo Maurício, que foi vice, Rubens Barrichello, Cesar Ramos e Felipe Fraga. Melhor para o atual campeão que aproveitou do push e garantiu o pódio.

A vitória de Camilo tem um simbolismo forte para o piloto. Ele passou a temporada 2022 sem vitórias. A última vez que ele havia vencido foi em 12 de dezembro de 2021, na corrida 1 da última etapa daquela temporada, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Além disso, deixou o número 21, tradicional em 21 temporadas, para assumir o 16. É uma homenagem a Sérgio Ruas Camilo, tio, padrinho e incentivador de Thiago. O ex-piloto morreu em 18 de março, após um acidente de moto na BR-265, em Lavras (MG).

A CORRIDA

Thiago Camilo foi inteligente na parada nos boxes e conseguiu assumir a ponta na volta. A partir de então, ele apenas manteve a vantagem dos adversários até confirmar a vitória.

A disputa maior ficou para completar o top três. Ricardo Maurício, que foi vice, foi seguido por Rubens Barrichello. Marcos Gomes e Felipe Fraga chegaram a brigar pelo pódio. Apesar da proximidade dos carros, Ricardo Maurício conseguiu escapar, e Rubinho foi estratégico com o push para deixar Ramos e Maurício para trás.

Logo no início, Felipe Massa, da Lubrax Podium, teve problemas com o carro. Ele chegou a pilotar com o capô levantado e teve de deixar a disputa. O piloto ainda voltou na última volta. O estreante Enzo Elias, da Crown Racing, também saiu. O campeão de 2021, Gabriel Casagrande, teve o pneu furado no final da corrida e não completou o circuito.

O CAMPEONATO

Daniel Serra, que venceu a corrida 1, foi eleito Man of The Race. Ele fez a volta mais rápida em Goiânia e lidera o campeonato com 43 pontos. O vencedor da corrida 2 tem 39 pontos. Fechando o top-3 do campeonato, está Ricardo Maurício, com 34.

Daniel Serra elogiou a equipe. “É muito difícil sair de quinto, mas consegui vencer. O carro estava muito bom, conseguimos melhorar de ontem para hoje. A equipe fez um trabalho excepcional no pit-stop. Agora é comemorar”, celebrou.

Há uma coincidência na vitória de Serra. Em 2017, quando ele foi campeão, a etapa de Goiânia foi em 2 de abril, assim como neste domingo, e também foi vencida por Daniel Serra.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO

1º Daniel Serra (RC Eurofarma)

2º Thiago Camilo (Ipiranga Racing)

3º Ricardo Maurício (RC Eurofarma)

4º Bruno Baptista (RCM Motorsport)

5º Nelson Piquet Jr. (Crown Racing)

6º Ricardo Zonta (RCM Motosport)

7º Marcos Gomes (Cavaleiro Sports)

8º Rubens Barrichello (Mobil Ale Full Time)

9º Allam Khodair (Blau Motorsport)

10º Gabriel Casagrande (A.Mattheis Vogel)