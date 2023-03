Thiago Monteiro estreou com vitória no ATP 1000 de Miami, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira, ao derrotar o australiano Jason Kübler, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (8/6), em 1h40 de jogo.

Número 81 do mundo, Thiago comentou a vitória no importamte tprneio, sobre o adversário 70º da ATP. “Muito feliz com a vitória. Sinto que vinha trabalhando bem e que também tive um bom desempenho em Indian Wells, mas lá a vitória escapou. Aqui segui firme no que precisava ser melhorado”, afirmou. “Foi um jogo duro, contra um cara sólido, mas consegui ser consistente e jogar com a mesma solidez do início ao fim. O tie-break foi complicado. Abri vantagem, depois foram pontos duros, mas me mantive forte mentalmente nesse momentos de tensão para conseguir jogar o meu melhor tênis e ganhar nesses pontos importantes.”

Esta foi a primeira vitória em chave principal de um Masters 1000 para Thiago. “Jogar aqui é se sentir um pouco no Brasil, com muitos brasileiros e torcida em peso, então é uma alegria conquistar a minha primeira vitória em Masters 1000 aqui.”

O canadense Felix Auger-Aliassime, sexto do mundo, vai ser o próximo adversário do Thiago. O tenista brasileiro perdeu os dois jogos que disputou Auger-Aliassime.