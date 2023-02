Thiago Monteiro somou mais um expressivo resultado em sua carreira nesta segunda-feira, ao ganhar batalha de 2h43 contra o austríaco Domninic Thiem na estreia do Rio Open. O brasileiro passou pelo campeão do US Open de 2020 com 6/1, 3/6 e 7/6 (7/2). Foi nas quadras cariocas que ele havia somado um de seus triunfos gigantes. Na edição de 2016, desbancou o francês Jo-Wilfried Tsonga, então número 8 do mundo, por 6/3, 3/6 e 6/4.

Não por acaso, o brasileiro celebrou o triunfo desta segunda-feira com autógrafo diferenciado na câmera do torneio. Mandou um “Rio, te amo.” Monteiro acabou com um enorme jejum de 11 anos sem vitórias de brasileiros em simples sobre campeões de Grand Slam. A última havia sido em 2012, quando Thomaz Bellucci desbancou Juan Carlos Ferrero, atual técnico de Carlos Alcaraz, em Nice.

Monteiro teve um início arrasador ao vencer o primeiro set por 6/1. Largou logo com duas quebras e abriu 5 a 0. Após o ponto de honra do austríaco, fechou em 6 a 1. O rival austríaco deu a resposta na parcial seguinte e empatou o jogo ganhando por 6/3, após quebrar no game quatro e fechar no terceiro set point.

A decisão, então, foi ao terceiro set, no qual o serviço prevaleceu. Com a partida chegando em sua reta decisiva e empate por 5 a 5, o 11° game era um desafio aos tenistas. O brasileiro foi pressionado para o saque e saiu com 0/15 contra. Mas mostrou toda concentração para virar, com uma curta e depois fechando com ace.

A pressão agora estava sobre o austríaco. Com uma bola acelerada e dois aces, ele abriu logo 40 a 0. Fechou em erro na devolução do brasileiro. A vaga na segunda fase viria no tie-break.

O brasileiro conseguiu seu primeiro break após erro não forçado do rival. Foi para o saque e abriu logo 4 a 1 com duas devoluções na rede. O austríaco desconcentrou e novamente errou. Com 5 a 2, bastava a Monteiro confirmar seus saques. Abriu quatro match points devolvendo uma deixadinha também com bola curta e enorme frisson das arquibancadas. Nova bola na rede de Thiem e festa verde e amarela por 7/2.

“Enquanto estava correndo, acho que todo mundo (da arquibancada) estava me empurrando”, disse o brasileiro ao SporTV, sobre buscar a deixada de Thiem no tie-break. Aliviado após a batalha, agradeceu ao público, em sua visão, um combustível a mais para se empenhar em quadra.

“Antes de mais nada, obrigado a todos pela força. É sempre muito gratificante jogar no Rio, essa energia da galera motiva e o que posso fazer e deixar todo esforço em quadra”, afirmou. “Estou feliz de seguir no torneio e agora é me preparar bem para o próximo jogo.” O duelo das oitavas de final será com o vencedor do duelo entre o argentino Juan Manuel Cerúndolo e o britânico Cameron Norrie, que se enfrentam nesta terça-feira.

DEMAIS RESULTADOS

Em outros jogos desta segunda-feira, Pedro Martinez venceu o chileno Cristian Garin por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/0) e 6/4. O eslovaco Alex Molcan levou a melhor sobre o jovem brasileiro João Fonseca, de somente 16 anos, também por 2 a 0 (6/0 e 6/3). Já o boliviano Hugo Dellien não deu chances a João Sousa, de Portugal, e também segue no torneio após ganhar o seu confronto por 2 sets a 0 (6/0 e 6/2).

O duelo de Laslo Dejere, da Sérvia, com o argentino Facundo Bagnis terminou antesa da hora. O tenista europeu havia vencido a primeira parcial por 6/2. No segundo set, Dejere tinha a vantagem de 3 a 2 quando o argentino se machucou e resolveu abandonar a disputa.