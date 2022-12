Thomas Muller renova com o Bayern (Crédito: Divulgação/FC Bayern)

Thomas Müller anunciou após a Copa do Mundo do Catar sua despedida da seleção alemã. Quer abrir espaço para a molecada. Mas no Bayern de Munique, onde jogam as revelações do país, Musiala, Sané e Gnabry, o atacante continua em alta. Nesta terça-feira, o clube bávaro oficializou a renovação de seu contrato até junho de 2024 e ele pode se tornar o recordista de aparições com a camisa da equipe.

Caso siga jogando regularmente nesses próximos 18 meses de contrato, Müller tem tudo para alcançar a marca do lendário goleiro Sepp Maier. Precisará disputar mais 47 partidas. Disputando sua 15ª temporada pelo Bayern, o atacante já entrou em campo 624 vezes, contra 670 do goleiro. Foram 226 gols anotados pelo experiente jogador, de 32 anos.

“Um dos nossos destaques deste ano: a ampliação do contrato com Thomas Müller até 2024”, oficializou o Bayern de Munique em suas redes sociais, com o atacante fazendo a mesma pose de quando chegou ao clube, ainda adolescente, assinando o primeiro contrato.

“Vermelho é e sempre será a minha cor. Hoje ampliei meu contrato com o FC Bayern de Munique até 30 de junho de 2024. Este clube, esta equipe e estes torcedores são a minha casa”, festejou o jogador, também em suas redes sociais.

Antes de pensar na marca de Maier, Müller ainda terá de superar o recorde de outro goleiro histórico no clube. Mas esta meta é mais modesta. Oliver Kahn defendeu o Bayern em 632 partidas. Faltam, portanto, somente nove aparições para o atacante assumir o segundo posto. A renovação também esfria o desejo do Barcelona em contar com seu futebol.