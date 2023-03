O golfista Tiger Woods está sendo cobrado em US$ 30 milhões (R$ 154 milhões na cotação atual) pela ex-namorada, Erica Herman, depois de supostamente expulsá-la de sua mansão, na Flórida, nos Estados Unidos. Ela alega que foi convencida a fazer uma viagem de férias, sendo levada pelo próprio astro até o aeroporto, mas foi alertada quando retornou que as fechaduras da residência foram trocadas e que não poderia mais entrar no local. As informações são do site TMZ Sports.

Segundo a reportagem, Erica não pôde nem ao menos pegar US$ 40 mil em dinheiro que pertenciam a ela e estavam na casa. Em sua versão da história, ela alega que, após o fim da relação, Tiger Woods teria concordado em deixá-la usar a residência por um período equivalente ao tempo em que viveram ali como casal, ou seja, cinco anos. O montante de US$ 30 milhões solicitado por Herman seria referente ao “valor razoável do aluguel” durante o período em que ainda teria a permissão de morar no local.

Nesta semana, Erica apresentou à Justiça documentos que comprovam que ela e Tiger Woods moravam juntos na casa. Por meio de denúncia, seus advogados buscam anular um acordo de confidencialidade (NDA, sigla em inglês) assinado com o golfista, que estaria sendo usado para silenciá-la. A queixa argumenta que o acordo deve ser anulado sob uma lei federal que proíbe a aplicação de um NDA quando envolve agressão sexual ou assédio sexual.

A denúncia diz que, por causa do “uso agressivo” do NDA, Erica não tem certeza se ela pode divulgar “fatos que deram origem a várias reivindicações legais que ela acredita ter”. Também diz que ela não tem certeza de quais outras informações sobre sua própria vida ela pode discutir e com quem.

Woods e Erica não anunciaram publicamente o fim de seu relacionamento, que começou em 2017. Ela foi vista regularmente com ele em campeonatos importantes, como o Masters de 2019, que ele conquistou em seu 15º major, e durante sua capitania da Presidents Cup na Austrália mais tarde naquele ano. Porém, ela não estava em sua participação no Hero World Challenge, nas Bahamas, na primeira semana de dezembro, ou no Genesis Invitational, que ele organizou três semanas atrás em Los Angeles.

Erica conheceu Tiger Woods após ser contratada para ser gerente de um restaurante do golfista. O casal ficou junto por seis anos e se separou em outubro do ano passado. O astro de 45 anos anunciou em 2022 o seu retorno ao circuito profissional depois de seis meses longe das competições. Em 2021, ele sofreu uma grave lesão na perna depois de bater com o carro, chegando a correr o risco de amputar o membro.