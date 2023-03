Cartaz do evento (Crédito: Divulgação/Amigos do Macaris)

A equipe Amigos do Macaris FC viaja até São Mateus do Sul, a 150 km de Curitiba, para participar do jogo beneficente contra a Seleção Mafia/50tinha São Mateus. O jogo será neste sábado (dia 1º) às 17 horas, no recém reinaugurado Estádio Municipal Edison Carlos Schramm. O ingresso é 1 kg de alimento, que será doado a entidades da cidade, por meio do Rotary Clube.

Com sede em São José dos Pinhais, a equipe Amigos do Macaris FC é formada por ex-jogadores de futebol de Athletico Paranaense, Coritiba e Paraná Clube.

Jogadores

São Mateus do Sul é uma das cidades do interior com embaixadas de torcedores de Athletico, Coritiba e Paraná mais atuantes do Paraná. “Há grande expectativa na cidade para receber os ídolos do Amigos do Macaris no Estádio neste sábado”, disse Macaris do Livramento, campeão mundial de boxe nos anos 90 e fundador da equipe de futebol de masters. Alguns nomes já confirmados para o jogo são o goleiro Culik, o volante Deivid, o lateral-direito Luisinho Netto e o lateral-esquerdo Jean Dondé, todos ex-Athletico. O volante Goiano, o lateral Erivelton e o meia Marcelinho, todos ex-Paraná Clube, também estão na lista. O grupo conta ainda com os meias Elizeu e Castorzinho, ex-Coritiba.

Macaris e Rosilete

“Os praticantes de lutas nas academias da cidade estão empolgados com a nossa presença”, disse Macaris do Livramento, que participa dos eventos no sábado junto com Rosilete dos Santos, campeã mundial de boxe. “Já houve contato e vai ter um público especial pra ver o casal de campeões. Vamos levar os cinturões de campeões e a tocha olímpica que a Rosilete conduziu em 2016”, contou o ex-boxeador.

Jantar promovido pelo Rotary (Crédito: Divulgação/Rotary)

Jantar

O Rotary Clube está promovendo o jogo e também o 10º jantar das torcidas. Todo o valor arrecadado será doado as instituições de caridade da cidade.

Patrocínios

Patrocínios: Postos Potencial (a marca do seu combustível), Master Cargas Brasil, Consórcio Ademicon – Unidade Pinhais, Primefer Metalúrgica, Construtora Totalcom, Albanir Chopp Delivery (pedidos pelo 41-99801-2010) e Explorer Informática. Apoios: Prefeitura de São Mateus do Sul e portal Bem Paraná. Promoção exclusiva: Transamérica.