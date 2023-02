O time do Brasil na Copa Davis conheceu nesta quinta-feira seu próximo adversário na principal competição por equipes do tênis mundial. A equipe capitaneada por Jaime Oncins vai enfrentar em setembro a Dinamarca, do atual número nove do mundo Holger Rune. O confronto será fora de casa.

O duelo valerá vaga nas Eliminatórias da elite da Copa Davis em 2024. O Brasil ainda não disputou as finais da competição desde a grande mudança de formato da Davis, ocorrida em 2019, com a concentração das disputas numa única semana, em poucas sedes, envolvendo todas as equipes.

A série melhor de cinco jogos será disputada na metade de setembro, em datas ainda a serem confirmadas. A sede será a Dinamarca, em cidade e piso não definidos ainda.

Contra os dinamarqueses, o maior desafio do Brasil será enfrentar Rune, estrela em ascensão do tênis mundial. Em novembro, ele derrubou o sérvio Novak Djokovic na final do Masters 1000 de Paris, sua maior conquista até agora.

A vantagem de encarar a Dinamarca é que o país não conta com outros tenistas de peso. Depois de Rune, o mais bem ranqueado é o desconhecido August Holmgre, apenas o 491º do mundo. Depois dele, vêm Elmer Moller (721º) e Johannes Ingildsen (803º). Nas duplas, Rune também é o destaque, porém com ranking bem inferior: 194º do mundo.

“Temos atletas capazes de superar qualquer adversidade. Os adversários devem escolher um piso de quadra rápida e nós vamos nos preparar da melhor maneira possível para buscar a vaga nos Qualifiers (Eliminatórias)”, comentou Jaime Oncins.

Brasil e Dinamarca só se enfrentaram uma única vez na história da Copa Davis. O duelo acontece em 1966. Na época, os brasileiros levaram a melhor fora de casa por um contundente placar de 5 a 0.

O time nacional não joga entre as principais equipes do mundo desde março de 2015, quando foi eliminado pela Argentina na primeira rodada. Desde então, os brasileiros vêm oscilando entre os playoffs e o então Zonal, que deixou de existir em 2019.