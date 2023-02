Cenas lamentáveis marcaram o futebol feminino do Congo. Em partida por um campeonato nacional, atletas do Motema Pembe se revoltaram com a não marcação de uma penalidade, foram para cima do árbitro e o agrediram com socos e chutes. A equipe de segurança presente no estádio agiu após o início das agressões para acalmar os ânimos.

De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, cerca de sete atletas do Motema Pembe partiram para cima do árbitro após a confirmação da não marcação do pênalti. Para se proteger, o juiz correu pelo campo e tentou se proteger em um dos bancos. Contudo, as jogadoras acabam cercando o lugar e começaram as agressões.

Durante todo o momento de barbárie, as atletas do TP Mazembe, que vencia por 5 a 1, ficaram paradas sem saber como agir e a equipe de segurança presente no estádio só tomou uma atitude após o início das agressões.

Segundo a agência de notícias GhanaWeb, a Federação Congolesa de futebol já suspendeu todas as atletas do Motema Pembe envolvidas no incidente. Além disso, os representantes da federação já confirmaram que o episódio será investigado.