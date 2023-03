Tiroteio atrasa o treino do Fluminense e faz Vasco mudar o local de trabalho

Uma operação, militar na Cidade de Deus, no Rio, mexeu com a rotina do Fluminense e do Vasco nesta quarta-feira. O time tricolor tinha atividade agendada para o começo da manhã, mas por causa do tiroteio no local, acabou adiando o início dos trabalhos em duas horas. Já o Vasco trocou as atividades em seu CT para São Januário para evitar problemas.

Os jogadores do Fluminense chegavam ao CT Carlos Castilho, que fica 600 metros apenas distante de onde o Vasco costuma fazer seus trabalhos, quando se depararam com a ação da PM. Até um helicóptero participava da operação contra o crime organizado.

O volante Felipe Melo fez questão de filmar o que via. Em suas redes sociais, ele postou a filmagem com o helicóptero em ação na qual dá para ouvir os tantos disparos de tiros. “Vários disparos de tiros na comunidade”, alguém fala de dentro do CT. Uma fumaça branca encobre o local.

Por precaução, os jogadores do Fluminense só foram ao gramado após a operação terminar. Perto do meio-dia, já sem policiais no local, o time trabalhou forte para o segundo duelo com o Volta Redonda, pelas semifinais do Campeonato Carioca, agendado para sábado, no Maracanã.

A operação militar ocorreu bem atrás de onde fica o CT Moacyr Barbosa, do Vasco, Apesar de as atividades estarem agendadas somente para o período vespertino, o técnico Maurício Barbieri e os dirigentes optaram por trabalhar em São Januário. Muito gás lacrimogêneo foi utilizado na ação, em busca de integrantes de uma facção criminosa. Temendo represálias, o clube optou pela cautela.

O time faz a preparação final para encarar o ABC, em São Januário, pela segunda rodada da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. O estádio ainda será palco do jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, domingo.