Lucas Figueiredo / CBF

O técnico Tite deverá mais uma vez ter de apelar para o improviso na Copa do Mundo. Ainda que tenha voltado a treinar com bola na quarta-feira, o lateral-esquerdo Alex Sandro dificilmente terá condições de enfrentar a Croácia nesta sexta-feira, pelas quartas de final do Mundial. A escalação do jogador da Juventus dependerá de seu desempenho no treino desta quinta, mas o treinador brasileiro demonstrou pouca esperança de poder contar com o titular.

“Ele vai treinar à tarde para poder estar disponível para o jogo. Mas a tendência é não participar, porque não há ainda um trabalho muito forte. São lesões diferentes em relação ao Neymar”, afirmou o técnico Tite durante coletiva de imprensa realizada em Doha.

Alex Sandro se lesionou no segundo tempo da vitória sobre a Suíça, na segunda-feira da semana passada. Ele foi diagnosticado com uma lesão muscular no quadril, e desde então se dedicou quase que integralmente à fisioterapia. Na terça, ele correu em volta do gramado do CT da seleção e, no dia seguinte, treinou pela primeira vez com bola. A recuperação dos últimos dias deram um indicativo de que ele teria condições de enfrentar a Croácia, mas nesta quinta Tire admitiu o pessimismo.

Caso realmente não tenha condições de jogo, o lateral-direito Danilo deverá novamente ser utilizado no lado esquerdo. Dessa forma, Eder Militão voltaria a ser improvisado na direita. Daniel Alves corre por fora para ficar com essa vaga.

Diante da Coreia do Sul, nas oitavas de final, Danilo atuou na ala esquerda e foi bem. Ele se colocou novamente à disposição para jogar daquele lado na partida desta sexta-feira. “Em relação a jogar na direita, esquerda ou centro da defesa, para mim é indiferente. Já mostrei diversas vezes. Para mim é algo natural”, destacou.

O jogador, contudo, não quis dar qualquer pista sobre se irá de fato ser improvisado novamente na Copa do Mundo. “O professor vai decidir a melhor maneira, certamente”. E, quando foi indagado sobre em qual lado atuaria na sexta, brincou: “dentro do campo”.