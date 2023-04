Após estrear com derrota, o Tombense se reabilitou na Série B do Campeonato Brasileiro na manhã deste sábado, ao vencer o Ituano, por 3 a 0, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, no complemento da segunda rodada. Fernandão, Matheus Frizzo e Marcelinho fizeram os gols da partida.

O embate começou com certo equilíbrio e o Tombense quase abriu o placar no primeiro minuto. Guilherme Santos cruzou da esquerda e Fernandão cabeceou raspando. Mas o Ituano respondeu seis minutos depois, quando Mário Sérgio encontrou Rafael Silva na área e ele cabeceou com muito perigo.

Aos poucos o Tombense impôs seu ritmo e controlou as ações do jogo. Aos 25 minutos, Matheus Frizzo recebeu cruzamento e fez um golaço de voleio. Contudo, o gol foi anulado, pois a arbitragem entendeu que a bola havia saído pela linha de fundo antes da assistência.

O Ituano voltou a criar aos 31. Bruno Xavier perdeu gol cara a cara com o goleiro Felipe Garcia, mas quem abriu o placar foi o Tombense. Aos 38, João Pedro foi derrubado na área e a arbitragem marcou pênalti após análise do VAR. Fernandão cobrou forte e marcou aos 41.

No segundo tempo, os times voltaram num ritmo muito menor. Mesmo assim o Tombense conseguiu ampliar a vantagem. Aos 22 minutos, Kevin cobrou lateral forte, Matheus Frizzo saiu em velocidade e finalizou na saída do goleiro Deivity, praticamente liquidando o confronto em Muriaé.

O segundo gol desestabilizou o Ituano, que já vinha muito mal em campo. Animado com a vantagem, o Tombense ainda fez o terceiro antes do apito final. Aos 35, Marcelinho recebeu na entrada da área e bateu forte de esquerda para acertar o ângulo, dando números finais ao confronto.

O Tombense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Atlético-GO, às 18h15, novamente no Soares de Azevedo, em Muriaé. Já o Ituano jogará na sexta-feira contra o Guarani, às 21h30, no Brinco de Ouro, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

TOMBENSE 3 X 0 ITUANO

TOMBENSE – Felipe Garcia; Kevin (Jaderson), Augusto, Roger Carvalho e Guilherme Santos; Bruno Silva (Elton), João Pedro e Matheus Frizzo (Egídio); Pedro Costa, Fernandão (Marcelinho) e Alex Sandro (Luiz Fernando). Técnico: Marcelo Chamusca.

ITUANO – Deivity; Pacheco, Frazan, Marcel e Mário Sérgio; Marcelo Freitas, Thiaguinho (Neto Berola) e Eduardo Person (Hélio Borges); Bruno Xavier (Rafael Carvalheira), Rafael Silva (Quirino) e Paulo Victor (Viniegra). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Fernandão (pênalti), aos 41 minutos do primeiro tempo; Matheus Frizzo, aos 22, e Marcelinho, aos 35 do segundo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÃO AMARELO – Frazan (Ituano).

PÚBLICO E RENDA – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG).