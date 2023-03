Toni Kroos é um dos grandes nomes do Real Madrid nos últimos anos, mas também tem suas críticas ao clube. Em conversa no podcast “Einfach mal luppen” com seu irmão, o alemão não escondeu sua opinião sobre o uniforme da equipe com gola polo.

“Esta temporada também temos gola. Uma polo não é uma camisa de futebol. Isso vai para todas as fabricantes. É uma grande m… As camisas com gola não são boas, são incômodas e nada agradáveis. E tem dois botões em cima. Eles só precisam adicionar mais alguns botões e podemos começar a jogar com uma camisa (social)”.

Mesmo não gostando do estilo desenhado pela Adidas para o uniforme da atual temporada, Kroos já venceu a Supercopa da Europa e o Mundial de Clubes com ela.

A PREFERIDA

Apesar das duras críticas ao uniforme da atual temporada, Kroos também relembrou qual foi a camisa do Real Madrid mais bonita com que já atuou e o sentimento que teve ao usar o uniforme durante toda a temporada.

“(a de 2019/2020) Foi, de longe, a camisa mais bonita com a qual já joguei. A verdade é que durante um ano eu disse a mim mesmo: temos que ganhar um título com esta camisa. Se não ganharmos um título com esta camisa, é um desdém absoluto e uma falta de respeito com a camisa. Graças a Deus, no final fomos campeões”, comentou o jogador durante o podcast.