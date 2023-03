Paul Mitchell, torcedor do Birmingham e pai de três filhos ficou conhecido da pior maneira na Inglaterra. Em 2019, ele invadiu o gramado em um jogo contra o Aston Villa, correu atrás e agrediu com socos o meia-atacante Grealish, atualmente no Manchester City. Nesta quinta-feira, o inglês de 32 anos foi encontrado morto em sua residência. A causa da morte não foi anunciada.

Julgado pela violência apresentada no St. Andrew’s Stadium em 2019, Paul Mitchell foi condenado pelo Tribunal de Magistrados de Birmingham em julgamento à detenção de 14 semanas. Acabou sendo liberado após cumprir quatro semanas de prisão.

A informação da morte foi dada ao The Sun por sua prima, Lucy Mitchell. “Paul absolutamente adorava seus três filhos. Ele sempre tinha um sorriso no rosto, não importava o motivo”, disse Lucy. “Ele tinha o coração mais bondoso e infelizmente fará falta para muitas pessoas. Ele era um homem popular. Não será mais o mesmo sem ele aqui.”

Mitchell havia sido enviado à prisão novamente em setembro de 2022, após ser condenado a 12 semanas de detenção por ter violado uma proibição de acompanhar jogos de futebol por 10 anos por causa da agressão a Grealish. Ele descumpriu a lei ao acompanhar o jogo0 do Birmingham contra o West Bromwich e aparecer correndo na pista comemorando um gol.

De acordo com o The Sun, pessoas próximas viram Paul Mitchell pela última vez no sábado. Disseram que o torcedor parecia “feliz e normal.” “Absolutamente incrédulo, companheiro. Tivemos algumas memórias loucas de infância que vou guardar para o resto da minha vida. Fique tranquilo meu velho grande amigo. Vamos nos encontrar novamente”, lamentou Ash Herbert, amigo de infância de Mitchell.