Pouco mais de um mês após agredir o goleiro do Arsenal com um chute nas costas, o torcedor do Tottenham Joseph Watts, de 35 anos, foi punido com quatro anos de suspensão dos estádios de futebol, além de trabalho comunitário por 12 meses e mais uma multa a ser paga para o jogador de 100 libras (aproximadamente R$ 623,00).

O caso ocorreu no dia 15 de janeiro, após o fim do clássico de Londres, vencido pelo Arsenal por 2 a 1. Watts subiu na placa de publicidade e, por trás, desferiu o chute no goleiro do Arsenal, que precisou de atendimento médico e massagens no local atingido.

Neste sexta-feira, o torcedor se declarou culpado no Tribunal de Magistrados de Uxbridge por agressão na forma de “desferir um golpe.” e recebeu sua punição. Ramsdale tinha passado por trtás do gol apenas para pegar sua garrafa de água quando foi surpreendido com o chute nas costas.

Em depoimento lido em seu nome perante o tribunal sobre o impacto sofrido pela vítima, Ramsdale disse que precisou receber uma massagem por causa da pancada nas costas. O goleiro acrescentou que tem medo de agressões semelhantes acontecerem no futuro e cobrou uma punição exemplar.

Watts pediu desculpas ao goleiro e aos clubes. “Ele assume a responsabilidade por essas ações, que lamentamos e às quais nenhum jogador de futebol deveria ser submetido na frente de um torcedor”, afirmou Robert Perkins, advogado da Football Law Associates que representou Watts, em um comunicado. “Ele aceita a punição imposta pela Justiça e agora quer seguir sua vida”.