Apesar da goleada do Goiás na última rodada do Campeonato Goiano por 8 a 3 nas quartas de final contra o Goiânia, outro fato chamou mais a atenção do que o resultado da partida. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de torcedoras brigando na arquibancada durante a realização da partida e trocando empurrões, tapas e socos.

“É briga, é gol, isso é torcida. O gol saiu lá e as ‘mulher’ brigando. A briga continua”, diz o homem que grava a confusão entre as torcedoras.

A Polícia Militar de Goiás, responsável pela segurança na partida do Campeonato Goiano, informou que soube do ocorrido, mas não foi chamada para atender a confusão, pois os envolvidos conseguiram se resolver.

O Goiás ainda não se posicionou sobre o ocorrido no estádio durante a partida deste sábado. A identidade das mulheres envolvidas na confusão não foi confirmada.