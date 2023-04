O Corinthians confirmou nesta quinta-feira a troca em seu comando técnico. Sai Fernando Lázaro, entra Cuca. A escolha pelo treinador gerou reações da torcida nas redes sociais. Muitos corintianos têm reprovado a opção pelo ex-técnico de Atlético-MG, Palmeiras, Santos e São Paulo.

Alguns torcedores têm recordado que em caso ocorrido em 1987, em Berna, Suíça, Cuca, então meio-campista do Grêmio, foi detido com os também atletas Eduardo Hamester, Henrique Etges e Fernando Castoldi, sob a acusação de “manter atos sexuais” com uma menina de 14 anos.

Os jogadores permaneceram em cárcere por 30 dias. Fernando foi o primeiro a ser liberado, já que a sua participação no ato não foi comprovada.

Dois anos mais tarde, Cuca acabou condenado a 15 meses de prisão e ao pagamento de US$ 8 mil. Em matéria publicada à época pelo Estadão, o atual treinador disse que o episódio o fez adquirir “experiência e maturidade”. Ele nega qualquer participação.