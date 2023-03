Torcedores organizados do Corinthians invadiram o CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira, interromperam o treinamento comandado pelo técnico Fernando Lázaro e fizeram cobranças aos jogadores, comissão técnica e diretoria. Após informações iniciais sobre o caso divulgadas pela Rádio Jovem Pan e imagens publicadas nas redes sociais, o clube alvinegro comunicou que levará o caso à Polícia.

“O Corinthians lamenta e repudia qualquer tipo de invasão em seu ambiente de trabalho. Todas as imagens de câmeras de seguranças serão enviadas às autoridades policiais para que as devidas providências sejam tomadas”, diz a nota.

“O Corinthians sempre foi aberto ao diálogo e valoriza a sua relação com a Fiel Torcida. Entendemos que estes invasores não representam os milhões de corinthianos apaixonados pelo Clube e apenas expõem, negativamente, a imagem da instituição. Por isso, ações como esta serão sempre motivo de indignação, revolta e tristeza”, completa.

Segundo o comunicado do clube, o grupo de torcedores fez um corte no alambrado lateral do CT corintiano para ter acesso à parte interna. Além do contato com os profissionais, eles penduraram faixas em alguns pontos ao redor do gramado de um dos campos de treinamento, com frases como “Elenco incompetente” e “Fora Roberto de Andrade”, referindo-se ao diretor de futebol do Corinthians, alvo de críticas das organizadas há um bom tempo.

O Corinthians vive um período sem partidas desde que foi eliminado do Paulistão ao ser derrotado nos pênaltis pelo Ituano, na Neo Química Arena. O próximo compromisso deve ser apenas no dia 5 de abril, data para a qual está prevista a estreia do time na Libertadores, ainda sem adversário definido. A situação revoltou parte dos torcedores, que criticam o planejamento feito para esta temporada, sem contratações de peso.

Na última terça-feira, dois dias após a eliminação, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada da equipe paulistana, divulgou uma nota na qual disse que Roberto de Andrade “transpira incompetência”. Em outro trecho, disseram que o time é “capenga” e não “aguenta perder um só titular por lesão”, em referência à falta que Renato Augusto, machucado, faz para o time. A nota termina pedindo a demissão do diretor de futebol.