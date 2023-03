Pixabay

Atualmente, vivemos a era do imediatismo e, sem dúvida nenhuma, isso também se reflete no futebol. O atacante Endrick, que foi um fenômeno nas categorias de base, agora enfrenta dificuldades para se destacar entre os profissionais. O garoto, porém, tem apenas 16 anos e precisa de tempo para mostrar até onde pode chegar.

É claro que, a partir do momento que Endrick se tornou profissional e titular do Palmeiras, ele pode ser cobrado. De todo modo, é necessário que essas cobranças sejam proporcionais. Não se pode esperar que um garoto que ainda está em formação – inclusive física – tenha atuações de um atleta maduro.

O que Endrick fez nas categorias de base foi espantoso e, não à toa, o Real Madrid investiu 72 milhões de euros na sua contratação. Ou seja, o garoto já mostrou muito potencial, agora é preciso dar tempo ao tempo. Não se sabe se ele vai chegar longe na carreira, afinal, muitos atletas que arrebentavam na base não vingaram no profissional. Isso acontece. No entanto, não se pode queimar etapas – com 16 anos, a carga sobre os ombros de Endrick deve ser leve, ou o futebol brasileiro corre o risco de desperdiçar um grande talento.

Assim como ele, há outros jovens que prometem um belo futuro. Vitor Roque talvez seja o principal no momento. Um pouco mais velho do que Endrick, ele já vem brilhando com a camisa do Athletico Paranaense e foi decisivo na campanha da última Copa Libertadores. Na ocasião, o Furacão ficou com o vice após ter eliminado gigantes como o Estudiantes de La Plata e o Palmeiras.

O imediatismo, que vem se acentuando na modernidade, sempre foi uma característica do futebol brasileiro. Por aqui, bastam dois ou três jogos ruins que um treinador já fica com a cabeça a prêmio. O próprio Abel Ferreira passou por isso em 2021. Com menos de um ano no comando do Palmeiras, o português já havia vencido a Libertadores de 2020 e estava na semifinal da edição seguinte. Mesmo assim, muitos torcedores queriam sua demissão por causa de algumas partidas ruins no Campeonato Brasileiro.

Essa cultura precisa mudar o quanto antes para que nosso futebol possa evoluir. Não é possível realizar um grande trabalho sem ter tranquilidade. Não por acaso durante anos os treinadores brasileiros se notabilizaram pelo jogo retrancado. Todos sabiam que algumas derrotas poderiam custar seus empregos. Avancemos, portanto, para que o esporte mais popular do mundo volte a brilhar por aqui.