Torcida curitibana no Âmbar Curitiba (Crédito: Franklin de Freitas)

A Copa do Mundo começou neste domingo (20 de novembro), com Catar e Equador se enfrentando na primeira partida da competição. E aproveitando o final de semana, muitos curitibanos decidiram sair de casa e acompanhar a cerimônia de abertura do evento e a partida inaugural fora de casa, em bares e restaurantes.

Em Curitiba, são diversos locais oferecendo música, comida boa e bebidinhas caprichadas para os torcedores. E o Bem Paraná e o Barulho Curitiba prepararam uma lista com alguns dos melhores lugares para você conferir aos jogos.

Clique aqui para conferir 16 lugares da capital paranaense para assistir aos jogos da Copa