Ansiosos para voltar à elite estadual, a torcida da Ponte Preta esgotou em menos de 30 minutos os seus 1.279 ingressos disponibilizados para o setor visitante para o confronto contra o XV de Piracicaba. A partida será no sábado, às 15 horas no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, válido pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Paulista da Série A2.

Com preços de R$ 20,00 (inteira) e R $10,00 (meia), a torcida ponte-pretana esgotou os bilhetes em 25 minutos. Agora eles irão se deslocar pouco mais de 70 quilômetros para acompanhar a partida decisiva em Piracicaba. O torcedor ponte-pretano tem acesso pelo setor 4 destinado aos visitantes, com entrada pela Rua Moraes Barros.

Como não haverá outro lote para a torcida visitante, fica o aviso para que quem não estiver com o ingresso, não se deslocar para o estádio Barão de Serra Negra e muito menos, procurar entrar no setor disponibilizado para a torcida do XV de Piracicaba.

O clássico regional gerou preocupação nas autoridades da cidade de Piracicaba. Uma megaoperação foi montada pela Polícia Militar para evitar tumultos e confrontos entre as torcidas. A abertura dos portões está prevista para as 13 horas.