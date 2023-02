A torcida do Besiktas proporcionou uma bonita imagem neste domingo, no jogo contra o Antalyaspor, pelo Campeonato Turco. Milhares de brinquedos foram arremessados no gramado do Vodafone Stadium para serem doados a crianças afetadas pelo terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no início de fevereiro. Até o momento, o abalo sísmico de magnitude 7,8 deixou mais de 44 mil mortos.

A partida foi interrompida aos 4 minutos e 17 segundos para que os torcedores pudessem arremessar os brinquedos no campo. A minutagem faz referência ao horário que o terremoto atingiu a Turquia pela primeira vez (4h17), no dia 6 de fevereiro. O jogo acabou 0 a 0.

“Nossos torcedores jogaram lenços, boinas e brinquedos de pelúcia no campo do Vodafone Park para dar de presente às crianças na região do terremoto e animá-las”, informou o clube em um comunicado oficial. “Expressamos os nossos melhores votos a todos os nossos cidadãos afetados pelo terremoto ocorrido em Malatya e que se fez sentir nas províncias vizinhas.” O estádio estava lotado.

Entre os mortos na tragédia na Turquia está o jogador ganês Christian Atsu, de 31 anos, encontrado sob os escombros do prédio em que morava. Seu corpo foi encontrado no dia 17. O atleta, que já jogou pelo Chelsea e pelo Newcastle, ambos da Inglaterra, estava no time turco Hatayaspor.

Em seu Instagram, o lateral Danilo, da Juventus, prestou suas homenagens a Atsu relembrando o período em que ambos jogaram juntos pelo Porto. Os dois atletas foram companheiros de equipe durante os anos de 2012 e 2013. “Você era inspiração mesmo sem saber. Contarei pros meus filhos que joguei e conheci tal ser humano como você”, publicou o brasileiro.