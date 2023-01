O Santos vai ter casa cheia em seu primeiro jogo no Campeonato Paulista. A diretoria do clube anunciou nesta terça-feira que 11 mil ingressos foram comercializados para a partida contra o Mirassol em jogo que vale pela primeira rodada da competição.

Para o duelo do próximo sábado, o clube informou que restam apenas poucos bilhetes para o setor PMR (pessoa com mobilidade reduzida) e para PCR (pessoa com cadeira de rodas), além do setor de visitantes. Apenas para estes setores as vendas continuam online e na bilheteria do estádio.

As demais quatro mil entradas não podem ser colocadas à venda, já que são destinadas para proprietários de cadeiras, cadeiras especiais e camarotes que não precisam reservar ou comprar ingresso.

Assim, o público total será a soma dos bilhetes vendidos mais o número de proprietários de cadeiras e camarotes que acessarem ao estádio batendo as carteirinhas.

O confronto com o Mirassol vai ter mais uma atração à parte. Os dirigentes santistas estão organizando uma homenagem póstuma à Pelé. Em função dessa preparação, a partida, que inicialmente começaria às 18h30, teve o seu horário alterado para 20h30.