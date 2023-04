Em um jogo com emoção até o final, o Tottenham ficou no empate de 1 a 1 com o Everton nesta segunda-feira, pelo Campeonato Inglês, e desperdiçou a chance de ocupar a terceira colocação do torneio. O brasileiro Lucas Moura, que entrou no final do segundo tempo, recebeu cartão vermelho por uma entrada violenta em seu primeiro lance. Logo depois, o zagueiro Michael Keane arriscou um tiro de longe e igualou o marcador num golaço.

Com o resultado, o Tottenham aparece agora com 50 pontos junto com o Manchester United, mas surge em quarto lugar pelos critérios de desempate. O Everton, que luta desesperadamente para fugir das últimas colocações, tem 27 na classificação.

Na próxima rodada, o Tottenham volta a campo na sexta-feira e recebe o Brighton. Já o Everton segue na sua campanha de recuperação dentro do torneio e enfrenta o Manchester United, em pleno Old Trafford Stadium, no mesmo dia.

O primeiro tempo foi marcado pela intensidade dos dois times na disputa de bola. Explorando o jogo aéreo e Harry Keane como referência, o Tottentham criou duas boas chances aos nove e aos 15 minutos. Na primeira, o camisa dez concluiu de virada, mas a zaga salvou com o goleiro batido no lance. Na oportunidade seguinte, o gol quase saiu em uma cabeçada perigosa.

Se o Tottenham teve a bola no pé por mais tempo, o Everton apostou nos contra-ataques para tentar abrir o placar. No entanto, nas poucas vezes que a jogada encaixou, faltou capricho na finalização.

Na volta do intervalo, o Everton buscou mais o ataque e passou a incomodar o seu adversário. E num erro de saída de bola, os donos da casa quase movimentaram o marcador. Onana recuperou uma bola no campo de ataque e serviu Gueye, que chutou por cima da meta adversária.

Pressionado pela má campanha no Inglês, o Everton acabou punido pelo descontrole de Doucure. Em uma disputa de jogada, o meia atingiu Harry Keane com um soco e acabou levando cartão vermelho.

Com um homem a mais, o Tottenham partiu para cima e logo abriu o placar. Em um cruzamento da direita, Perisic escorou de cabeça para o meio da área. Romero fez o domínio, mas acabou derrubado Michael Keane. Harry Keane cobrou a penalidade com um chute rasteiro no canto esquerdo e fez 1 a 0 aos 21 minutos.

O gol fez o Tottenham recuar e com isso o Everton foi para a pressão. Gueye pegou uma sobra na entrada da área e chutou, mas Lloris espalmou para a linha de fundo. Em seguida, após escanteio, Michael Keane cabeceou da pequena área e Lloris novamente fez bela defesa.

A pressão se manteve e o interino Cristan Stellini apostou em algumas subsitituições para renovar o fôlego de sua equipe. Lucas Moura entrou no final, mas mal teve tempo de suar a camisa. No seu primeiro lance, entrou por cima em uma dividida com Michael Keane e levou cartão vermelho direto.

No lance seguinte, o castigo veio em forma de bola na rede. Michael Keane teve espaço e arriscou um chute de longe. A bola fez uma curva e entrou no ângulo levando o estádio à loucura com o empate no final do segundo tempo.