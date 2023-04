Mais quatro partidas dão sequência à disputa da segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado. Após estrearem com vitória, três representantes paulistas – Ituano, Mirassol e Guarani – tentam manter os 100% de aproveitamento, em jogos fora de casa.

As emoções começam logo às 11h da manhã, quando o Ituano visita o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, interior de Minas Gerais. Na primeira rodada, o time paulista fez 2 a 0 no Ceará e soma três pontos. Já o rival mineiro perdeu para o Criciúma por 2 a 0.

Mais tarde, às 16h, quem entra em campo é o Mirassol. Em Florianópolis, visita o Avaí, no estádio da Ressacada. Em seu primeiro jogo da história na Série B, o time mirassolense estreou vencendo a Chapecoense, por 1 a 0, e quer seguir embalado. Os donos da casa, por sua vez, levaram 4 a 1 do Guarani, em Campinas, e buscam a reabilitação.

O Guarani é outro paulista que busca a segunda vitória seguida. Depois de atropelar o Avaí, os campineiros visitam o Ceará, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, às 18h15. O duelo será de portões fechados por conta de uma punição sofrida pelo clube mandante.

Por fim, o único representante paulista que entra em campo neste sábado de olho na primeira vitória é o Novorizontino. Às 17h, recebe o Juventude, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Na estreia perdeu por 2 a 1 para o Vila Nova, enquanto os gaúchos foram derrotados pelo mesmo placar pelo Botafogo-SP.

A segunda rodada segue no domingo com mais duas partidas. Já o confronto entre Sport e Vila Nova não tem data definida por conta da participação do time pernambucano na final estadual.

Confira os jogos da 2ª rodada:

SÁBADO

11h

Tombense x Ituano

16h

Avaí x Mirassol

17h

Novorizontino x Juventus

18h15

Ceará x Guarani

DOMINGO

15h30

Chapecoense x Londrina

18h

ABC x Vitória