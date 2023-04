O Santos apresentou nesta terça, no CT Rei Pelé, um pacotão de reforços adquiridos por empréstimo junto ao Água Santa a fim de reforçar o time no restante da temporada. O atacante Bruno Mezenga, o meia Luan Dias e o lateral esquerdo Gabriel Inocêncio prometeram “competitividade” no que consideram uma mudança de chave na carreira, e também vislumbram conquistas para o clube. “Eu estou com muita fome. Essa mudança de chave foi muito importante. Quero vencer, ter oportunidades de jogar, esse é o meu melhor momento. Vou levar isso para o meu dia a dia”, afirmou o Gabriel Inocêncio.

O trio chega respaldado pelo vice-campeonato paulista defendendo a camisa do Água Santa e também por suas boas atuações na competição. Mais experiente do grupo, Bruno Mezenga vem para disputar posição com Marcos Leonardo. Em seu primeiro discurso, ele destacou o ambiente do clube e afirmou que o foco agora é nos treinamentos.

“Estamos chegando primeiro para agregar, mas vamos buscar o nosso espaço. O que estamos trazendo do Água Santa é a felicidade e a competitividade dentro de campo. Quanto mais você trabalha, o êxito aumenta e o sarrafo vai subindo”, afirmou o centroavante de 34 anos, que foi eleito o melhor atacante do Paulistão.

Na apresentação, o trio se colocou à disposição de Odair Hellmann para cumprir mais de uma função dentro de campo. Meia que tem como característica a criação, Luan Dias falou dessa versatilidade e também da alegria de poder jogar no clube do coração.

“Todos sabem que gosto de atuar centralizado, mas também posso ajudar na marcação, não gosto de ficar parado e busco sempre a movimentação. Poder atuar no Santos é uma alegria porque eu sou daqui. Já pude sentir o carinho da torcida. Quando soube do interesse do Santos, fiquei muito feliz e até me arrepiei quando vim para cá”, comentou.

Revelado pelo Flamengo e jogador com mais rodagem do trio, Bruno Mezenga, que defendeu o Santos na derrota para o Grêmio no final de semana, aguarda agora a chance de poder vestir a camisa do clube na Vila Belmiro. “Jogar dentro de casa é diferente. Eu amo jogar futebol e sei o que é sentir o carinho da torcida. Com o apoio dos torcedores, temos de atuar com alegria e felicidade para conseguir a vitória”, disse.

Com passagens por vários clubes de menor expressão, Gabriel Inocêncio quer ter a chance de poder estrear para poder continuar sonhando. “Falo para as pessoas que eu sou meio chorão. A minha bagagem é a minha história. Quando estava no Água Santa, aproveitava tudo que tinha lá. Aqui a estrutura é bem maior e quero dar o máximo para poder continuar sonhando e fazer a minha história aqui”, afirmou o jogador.