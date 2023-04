Depois de tropeços do líder Bayern de Munique e do vice-líder Borussia Dortmund, o Union Berlin desperdiçou chance preciosa de se aproximar dos primeiros colocados do Campeonato Alemão, neste domingo. Jogando em casa, empatou por 1 a 1 com Bochum, que luta para evitar o rebaixamento.

O tropeço do time de Berlim manteve a briga pelo título embolada, ao fim desta 28ª rodada. O Bayern soma 59, contra 57 do Borussia e 52 do Union Berlin, ainda em terceiro lugar. A briga pelas vagas na próxima edição da Liga dos Campeões também segue equilibrada. A diferença do primeiro para o quinto na tabela é de apenas nove pontos.

Neste domingo, o Union Berlin saiu na frente, com gol aos 48 minutos do segundo tempo, marcado por Juranovic. Mas não segurou a vantagem e o Bochum empatou aos 10 da etapa final, em cobrança de pênalti de Stoger. A reação dos anfitriões foi prejudicada pela expulsão de Jaeckel logo na sequência.

Com um a menos em campo, o Union Berlin teve mais dificuldade para se impor em campo. Mesmo assim, quase chegou ao segundo gol aos 19 minutos do segundo tempo. Behrens mandou para as redes, mas o árbitro anulou o lance com auxílio do VAR.

Também neste domingo, o Freiburg venceu o Werder Bremen, fora de casa, por 2 a 1, e entrou de vez na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A vitória fez o time ir aos 50 pontos e permanecer na cola do RB Leipzig (quarto, com 51) e ficar a apenas dois do Union Berlin.

Também de olho nas competições europeias da próxima rodada, Wolfsburg e Bayer Leverkusen empataram sem gols na casa do primeiro, neste domingo. O time de Leverkusen é o sexto colocado, com 44 pontos. Já o Wolfsburg ocupa o nono posto da tabela, com 40.

A rodada deste fim de semana acabou sendo marcada pela quantidade de empates: em nove jogos, seis terminaram sem vencedor.