O duelo entre Real Madrid e Villarreal, neste sábado (8) pelo Campeonato Espanhol, não acabou em campo. Após a derrota do time da capital espanhola por 3 a 2, o uruguaio Valverde teria ido até o ônibus da equipe visitante para dar um soco em Baena por conta de comentários do atleta sobre a gravidez da esposa do atleta do Real.

Segundo os jornais Marca, As e a rádio Cadena SER, o motivo do soco de Valverde teria sido os comentários que Baena fez durante a partida entre as equipes em janeiro e neste sábado sobre a gestação da esposa do meia uruguaio. Segundo os veículos espanhóis, o jogador do Villarreal teria falado “chore agora, porque seu filho não vai nascer”, após uma entrada no atleta do Real Madrid.

Após ter socado o adversário, segundo a imprensa da Espanha, Valverde teria gritado com Baena para repetir o que havia falado em campo sobre seu filho.

BAENA NEGA

Após a partida, Baena usou as redes sociais para comemorar a vitória do Villarreal fora de casa neste sábado. Além disso, o jogador deixou claro que nunca teria falado algo sobre o filho de Valverde.

“Muito feliz com a impressionante vitória da equipe num palco como o Santiago Bernabéu, mas ao mesmo tempo muito triste com a agressão que sofri após o jogo e surpreendido com o que se diz sobre a minha pessoa. É TOTALMENTE FALSO QUE EU DIRIA ISSO”, escreveu Baena.