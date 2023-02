O Vasco já tem um time completo totalmente novo para a temporada 2023. O clube carioca anunciou seu 11º jogador para o ano ao contratar o zagueiro argentino Manuel Capasso, do Atlético Tucumán. O reforço assinou contrato até dezembro de 2025.

Será a primeira experiência internacional do atleta de 26 anos, revelado pelo Aldovisi. Ele teve passagens por Defensa y Justicia, Platense e Newell’s Old Boys, antes de chegar ao Atlético Tucumán, no ano passado.

O acerto com o Vasco já era esperado desde o fim de janeiro. Mas a concretização da contratação foi anunciada somente na noite deste domingo. Capasso até assistiu in loco aos clássicos do Vasco com Fluminense e Botafogo, na semana passada. Pela negociação, o Vasco pagou US$ 1,5 milhão, cerca de R$ 7,7 milhões, por 50% dos direitos econômicos do jogador.

Com a chegada do defensor argentino, o técnico Maurício Barbieri tem a sua disposição 11 reforços no elenco vascaíno para a sequência da temporada, quando a equipe volta a disputar a Série A do Campeonato Brasileiro e estará também na Copa do Brasil – estreará nesta quinta-feira.

Antes de Capasso, a direção do Vasco já havia contratado os atacante Pedro Raul e Luca Orellano, os zagueiros Léo e Robson Bambu, os volantes Jair e Patrick de Lucca, o lateral-esquerdo Lucas Piton, o lateral-direito Puma Rodríguez e os goleiro Ivan e Léo Jardim.