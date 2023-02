Depois de conhecer a sua primeira derrota no Campeonato Carioca – ao perder para o Volta Redonda, por 2 a 1 – o Vasco volta a campo nesta quinta-feira, no fechamento da sexta rodada da Taça Guanabara, de olho na reabilitação. Em São Januário, recebe o Resende, às 19h. Essa será a terceira partida sob o comando do técnico Maurício Barbieri, que estava em pré-temporada nos Estados Unidos junto com o elenco principal durante as duas primeiras rodadas.

Atualmente, com um retrospecto de dois empates, uma vitória e uma derrota, o Vasco aparece na sexta colocação com cinco pontos. Já o Resende vive uma situação mais complicada. Com apenas quatro, está na 11ª colocação, bem perto da zona de rebaixamento. Na última rodada empatou com a Portuguesa-RJ por 0 a 0.

Para o duelo, Barbieri deve ter o retorno importantíssimo do meia Nenê, que foi poupado no último jogo com dores musculares. Com isso, Alex Teixeira volta a ser opção no banco de reservas. Outra novidade que pode pintar é o atacante argentino Luca Orellano. Liberado pelo departamento médico, o atleta deve ser relacionado pela primeira vez, podendo realizar sua estreia. No mais, Barbieri não terá nenhum jogador suspenso. Por outro lado, Riquelme, De Luca e Gabriel Dias seguem fora.

Autor do gol do Vasco na derrota para o Volta Redonda, Gabriel Pec afirmou que a equipe tem se portado bem dentro de campo, porém falta mais capricho na finalização.

“Acho que não foi afobamento da equipe. A gente está trabalhando bem, o professor tem bastante jogadas. Estamos criando, dá para ver isso nos jogos, o que falta é colocar a bola na casinha”, disse Pec.

Com o alerta ligado, o técnico Sandro Sargentim tem uma notícia boa para o duelo: nenhum jogador está suspenso para a partida. O zagueiro Hiago Cena, o lateral-esquerdo Kevyn Lucas, o volante Khevin Fraga e os meias Zizu e Geovani foram desfalques na rodada passada, por lesão, e são dúvidas.

A novidade ficou por conta da volta do atacante Léo Pedro, reintegrado ao elenco após disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Botafogo. O jogador já foi regularizado e se tornou mais uma opção para o treinador.

“Feliz em estar de volta ao clube que me revelou e sempre esteve de portas abertas. Encaro este retorno como uma oportunidade de estar atuando profissionalmente. Não faltará empenho para ajudar a equipe e corresponder o apoio da diretoria, comissão técnica e da torcida”, disse o jovem atacante.