A direção do Vasco oficializou nesta segunda-feira a saída do meia-atacante Nenê. O jogador de 41 anos tinha contrato com o clube carioca somente até o fim deste mês e foi liberado para defender outro time neste ano. Nenê voltará ao Vasco em 2024 para exercer função fora dos gramados.

“Queria dizer para vocês que chegou o momento que eu vou parar de jogar pelo Vasco. Sabia que um dia isso ia chegar, a gente nunca está preparado. Quando você faz uma coisa com tanto amor, tanta paixão e um propósito. Vim para cá com um objetivo e acabou virando uma promessa, uma questão de palavra. Na primeira vez não consegui e disse que não ia parar de jogar enquanto não cumprisse essa promessa”, declarou o jogador.

“Graças a Deus estou muito feliz de ter conseguido cumprir com essa promessa e realmente ajudar o Vasco a estar de volta ao seu lugar, que é a Série A para conquistar grandes coisas. Estou muito em paz, realmente o nosso clube está sendo reestruturado, no caminho certo, que envolve grandes coisas, com uma base incrível e um elenco que realmente pode ajudar muito. Então, que eles possam continuar essa trabalho e fazer com que o Vasco volte a ser o centro das atenções do Brasil como sempre foi.

Ao fim da mensagem por vídeo, Nenê confirmou que voltará ao clube como ex-jogador na próxima temporada. “Por último, quero dizer que uma história dessa tão linda não podia acabar. Gostaria de dizer para vocês que ano que vem estou de volta. Fora dos gramados, mas vou estar com vocês.”

Nem o atleta e nem o clube carioca revelou qual cargo ele exercerá em 2024. O plano de Nenê é defender o último time de sua carreira neste Brasileirão, para se aposentar ao fim do ano. O futuro do veterano ainda não foi definido para a sequência desta temporada.

Nenê se despediu da direção, da comissão técnica e dos companheiros de time nesta segunda, no CT Moacyr Barbosa. No total, o jogador somou duas passagens pelo cruzmaltino. A primeira aconteceu entre 2015 e 2018, época em que participou das conquistas do Campeonato Carioca e da Taça Guanabara em 2016 e da Taça Rio, no ano seguinte.

O retorno foi efetivado em 2021, quando chegou ao clube com a missão de liderar o elenco na busca pelo acesso à Série A. Sem sucesso, ele permaneceu para mais uma temporada e, no ano passado, conseguiu o retorno à primeira divisão.

Confira abaixo algumas marcas de Nenê com a camisa do Vasco:

Líder em assistências no século 21: 51

Segundo maior artilheiro no século: 63 gols

Segundo jogador em participações em gols no século: 114

Campeão da Taça Guanabara em 2016 (invicto)

Campeão Carioca de 2016 (invicto)

Campeão da Taça Rio de 2017

Artilheiro do Vasco nas temporadas 2016 e 2017

Mais de 200 jogos pelo clube