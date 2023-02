Impulsionados pelo investimento alto de suas SAFs (Sociedade Anônima do Futebol), o clássico desta quinta-feira, às 20h30, entre Vasco e Botafogo ganhou um tempero a mais. No Maracanã, além de colocar frente a frente o Clássico da Amizade, também ganharam protagonismo os “donos” de suas SAFs (777 Partners pelo Vasco, e John Textor pelo Botafogo), em jogo atrasado ainda da terceira rodada da Taça Guanabara.

Caminhando pelo segundo ano sob comando do americano John Textor, o Botafogo começou a temporada de 2023 animando o torcedor. O clube é líder do Estadual, com 16 pontos, e vem de seis jogos de invencibilidade, superando o Bangu, por 2 a 0, na última rodada.

Por outro lado, a 777 Partners teve seu início neste ano de 2023. Ainda reformulando o elenco e a estrutura, o Vasco tem oscilado na competição. O cruzmaltino vem de uma derrota no clássico para o Fluminense, por 2 a 0. Com isso, aparece na sexta colocação, com 11 pontos, fora da zona de classificação para as semifinais.

Mandante do clássico, o técnico Maurício Barbieri acumula problemas. Um deles é curioso e inédito. Devido ao regulamento, os goleiros Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues estão fora por terem sido inscritos depois da terceira rodada. O volante Jair também será desfalque pelo mesmo motivo. Com isso, o quarto goleiro Halls, deve ser o titular.

Além do imbróglio jurídico, o Vasco sofre com lesões. Figueiredo, Marlon Gomes e Robson estão vetados pelo departamento médico do jogo de quinta-feira. Sem o time ideal, Maurício Barbieri analisou a situação antes do clássico. “Estamos formando um time muito forte, onde todos se ajudam e isso vai fazer a diferença na grande temporada que vamos fazer até o final do ano”, disse o treinador vascaíno.

O técnico Luís Castro sofre com o mesmo problema de regulamento e não terá o zagueiro Segovia para a partida. Desfalque também será o volante Patrick de Paula, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Marlon Freitas assume a titularidade. Lesionados, o goleiro Gatito Fernández e o meia Eduardo seguem de fora.

A boa notícia ficou por conta do volante Lucas Fernandes, que retornou aos treinos e pode virar opção no banco de reservas. Sem sofrer gols há cinco jogos, o técnico Luís Castro comentou sobre a boa fase da defesa. “São sinais que a equipe dá de que está em um caminho de trabalho interessante. Agora são sinais que não podem travar aqui, que é o nosso objetivo fundamental, que é fazer evoluir a equipe” disse o comandante português.