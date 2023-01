Ainda sem empolgar, o Vasco busca a segunda vitória consecutiva no Campeonato Carioca na noite desta segunda-feira, quando enfrentará o Volta Redonda, às 20 horas, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, pela quinta rodada do Estadual.

Em três jogos, o Vasco empatou duas vezes e venceu pela primeira na última semana, quando passou pela Portuguesa, por 2 a 0. O início está abaixo do esperado e deixa o time apenas em sexto lugar, com cinco pontos – fora das semifinais. Uma vitória deixará o time melhor na tabela.

Já o Volta Redonda faz boa campanha até agora. O time vem de duas vitórias consecutivas, sendo a última diante do Resende, por 5 a 1. O Volta Redonda é o quarto colocado, com sete pontos e quer se manter no pelotão da frente.

Quanto ao time, a principal dúvida está em relação ao camisa 10, Nenê. Ele sentiu a panturrilha no duelo contra a Portuguesa e pode ser poupado pela comissão técnica. Se isso acontecer, ele dará lugar para o ídolo da torcida, Alex Teixeira.

Quem deve voltar a ser relacionado é o volante Jair, recuperado de virose e que treinou normalmente durante a semana. O que não acontece com o meia Orellano, que ainda não está 100% fisicamente.

Quanto ao Volta Redonda, o técnico Rogério Corrêa não tem baixas para a partida. O treinador elogiou o time taticamente e espera por um bom resultado no Espírito Santo.

“O Voltaço vem de quatro bons jogos, duas vitórias e uma partida muito boa contra o Botafogo. Assim esperamos fazer um grande jogo, tentar buscar o resultado positivo para nos consolidar entre os quatro primeiros”, disse o treinador.