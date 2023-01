O Vasco continua sem vencer no Campeonato Carioca. Na noite desta quinta-feira, ficou no empate por 1 a 1 diante do Audax Rio, no estádio Luso-Brasileiro, pela segunda rodada. Ambos os gols saíram no primeiro tempo. Com o resultado, o timje cruzmaltino chegou a dois pontos na tabela de classificação, na sétima posição. Com quatro, o Audax é o quarto, atrás de Flamengo (sete), Fluminense (seis) e Bangu (quatro).

Este foi o quarto confronto entre Audax e Vasco na história, e o primeiro empate. O time cruzmaltino havia vencido todos e, até então, não havia sofrido gol do adversário, o que ocorreu nesta quinta-feira.

O Audax começou assustando o Vasco. Logo aos cinco minutos, abriu o placar. Valderrama acionou Kaio pela esquerda. O lateral cruzou na medida para Raphael Lopes, que só teve o trabalho de empurrar às redes. O time alternativo vascaíno sentiu e chegou a ser pressionado pelo adversário, que poderia ter aproveitado para liquidar a partida.

O Vasco, então, foi aos poucos se soltando e buscou o empate aos 29 minutos. Paixão disparou em velocidade pela ponta direita e cruzou na medida para Galarza. O camisa 19 pegou de primeira e deixou tudo igual, impulsionando os torcedores presentes no Luso-Brasileiro.

Empolgado com o gol de empate, o Vasco foi para cima e quase virou com Juninho, no último grande lance do clube no primeiro tempo. O jogador fez fila na defesa adversária, invadiu a área, mas foi travado por Kaio no momento da finalização.

No segundo tempo, o Audax voltou melhor, mas pecou nas finalizações. Emerson Urso teve, ao menos, duas chances claras de marcar, mas jogou ambas nas mãos do goleiro Halls. O Vasco ameaçou com Juninho. Ele buscou o ângulo e mandou rente ao travessão.

Com o passar do tempo, Emilio acabou fazendo novos testes. GB e Rayan, este de apenas 16 anos, o mais novo a jogar no time profissional do Vasco no último século, entraram, mas não conseguiram mexer no placar. O jogo, então, terminou empatado.

O Audax volta a campo diante do Volta Redonda no domingo, às 16h, no estádio Raulino Oliveira, em Volta Redonda. O Vasco só joga na quinta, às 20h, contra a Portuguesa, no Luso-Brasileiro, no Rio.

FICHA TÉCNICA

AUDAX RIO X VASCO

AUDAX RIO – Leandro; Lucas Mota, Rafael Castro, Thomás Kyck e Kaio Cristian; Keverton, Higor Leite (Miticov) e Romarinho (Pablo Thomaz); Diego Valderrama (Paulo Henrique), Raphael Lopes (Carlinhos) e Emerson Urso (Jackson Caucaia). Técnico: Júnior Lopes.

VASCO – Halls; Rodrigo, Robson Bambu, Zé Vitor e Paulo Victor; Matheus Barbosa (Lyncon), Juninho (Barros) e Galarza (Juan); Paixão, Zé Santos (GB) e Erick (Rayan). Técnico: Emílio Faro (auxiliar).

GOLS – Raphael Lopes, aos 5, e Galarza, aos 29 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Bruno Mota Correia.

CARTÕES AMARELOS – Emerson Urso, Thomás Kayck e Júnior Lopes (Audax); Rodrigo, Robson Bambu, GB e Zé Vitor (Vasco).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Luso-Brasileiro, no Rio (RJ).