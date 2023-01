O Vasco dará oficialmente seu pontapé inicial na temporada 2023 na noite deste sábado, às 18h, diante do Madureira, em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A estreia do time promete casa cheia. Os ingressos foram esgotados no primeiro dia de venda, e terá uma linda festa da torcida em série de homenagens a Roberto Dinamite, maior ídolo do clube, que morreu no último domingo. Dentro de campo, porém, o público não verá seu elenco principal para a temporada.

Em preparação para a temporada, o Vasco embarcou com o time titular e alguns reservas, incluindo reforços anunciados pelo clube nesta janela de transferências, para os Estados Unidos nesta sexta-feira. Por lá, enfrentará o River Plate (ARG) e o Inter de Miami (EUA), retornando ao Brasil somente no dia 22 de janeiro. Assim, a equipe que deve enfrentar o Madureira será composta por reservas e peças das categorias de base.

Quem comandará o time será Emílio Faro, auxiliar definitivo do clube e que esteve à frente do grupo principal em algumas oportunidades em 2022. O treinador Maurício Barbieri seguiu com a delegação para os Estados Unidos.

Enquanto isso, o Madureira vai a campo com um time recheado de reforços. A equipe comandada pelo treinador Felipe Arantes chega ao Campeonato Carioca com uma mescla de jogadores jovens e experientes, buscando surpreender o Vasco e iniciar a Taça Guanabara com uma vitória fora de casa.

O destaque fica para as contratações de Dida e Luiz Paulo, que já brilharam pelo clube anteriormente e Bruno Cosendey, meia revelado pelas categorias de base do Vasco, onde ganhou projeção.

Motivado após o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco quer fazer valer o mando de campo e começar com o pé direito no Carioca. Enquanto isso, o Madureira busca surpreender o time da casa e se manter perto da zona de classificação às semifinais desde o início da competição estadual.

Na edição de 2022, o time de São Januário chegou até a fase semifinal, quando foi eliminado pelo Flamengo. Já o Madureira, terminou em nono lugar, escapando do rebaixamento. Os times já se enfrentaram em São Januário 85 vezes na história. Foram 65 vitórias dos mandantes, 13 empates e apenas sete vitórias do MEC.