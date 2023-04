Recuperados de lesões, o meia Raphael Veiga e o atacante Rony iniciaram o processo de transição física nesta segunda-feira, durante a reapresentação do elenco após o empate por 2 a 2 com o Vasco, no domingo, no Maracanã. Os dois estiveram no gramado da Academia de Futebol e participaram de parte das atividades técnicas ao lado dos jogadores que foram reservas no Rio. Os titulares seguiram cronograma regenerativo.

Tanto Veiga quanto Rony estão sem jogar desde a conquista do título paulista, no dia 9 de abril, quando o Palmeiras venceu o Água Santa por 4 a 0 na final. Ambos foram substituídos ao longo da partida por causa de dores. Após o jogo, o meio-campista foi diagnosticado com uma lesão na coxa direita e o atacante com uma fratura no antebraço direito.

Como estão no início da transição, os dois ainda não devem estar disponíveis para enfrentar o Tombense na quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, às 20 horas, em Uberlândia. A partida seguinte é um clássico com o Corinthians, marcado para as 18h30 de sábado, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o dérbi pela frente e a vitória por 4 a 2 construída no primeiro jogo com o Tombense, no Allianz, o time não trata o duelo em Minas Gerais com menor preocupação. “Temos mais 90 minutos contra o Tombense e é assim que o Palmeiras vai encarar, com bastante humildade e pés no chão”, comentou o lateral-direito Garcia, titular contra o Vasco. “O Tombense é um time qualificado, então vamos com a mente vencedora para desempenhar um bom futebol e voltarmos com a classificação”, completou.

O técnico Abel Ferreira não contará com Artur para escalar o Palmeiras, pois o atacante já defendeu o Red Bull Bragantino na Copa do Brasil nesta temporada. Bruno Tabata, que iniciou a transição física há pouco mais de uma semana após lesão muscular na coxa esquerda, segue com o retorno indefinido.